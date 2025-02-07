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الرياضة

لويزا تعود إلى بايرن ميونيخ بعد «استئصال الورم»

لويزا تعود إلى بايرن ميونيخ بعد «استئصال الورم»
7 فبراير 2025 22:46

ميونيخ (د ب أ)

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اقتربت ماريا لويزا جروس، حارسة بايرن ميونيخ لكرة القدم للسيدات، من العودة للمشاركة في المباريات، بعدما أجرت جراحة ناجحة لإزالة ورم.
وقبل مواجهة هوفنهايم الأحد في الدوري، قال ألكسندر ستراوس المدير الفني: «اقتربت كثيراً من العودة، نحن نتحدث عن عودتها بعد أيام أو أسبوع بدلاً من أسابيع».
وتم تشخيص جروس بورم خبيث في أكتوبر 2024، وأعلنت عن حالتها في الأشهر التالية، قبل أن تخضع للجراحة في ديسمبر الماضي، وعادت إلى التدريب في يناير.
وقال ستراوس إن جروس باتت جاهزة بدنياً، وإن الأمر الآن يتعلق بـ «الوقت والشعور الفطري»، من الممكن أن تكون العودة بعد عطلة نهاية هذا الأسبوع. وتلعب جروس في بايرن منذ عام 2019، وفازت بثلاثة ألقاب للدوري مع البايرن. وانضمت للمنتخب الوطني من قبل، ولكنها لم تشارك في أي مباراة رسمية حتى الآن.

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