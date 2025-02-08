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الرياضة

سان جيرمان يطيح رأس موناكو!

سان جيرمان يطيح رأس موناكو!
8 فبراير 2025 08:24

باريس (رويترز)

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سجل عثمان ديمبلي ثنائية في الشوط الثاني، وأضاف خفيتشا كفاراتسخيليا وفيتينيا هدفين آخرين، في فوز باريس سان جيرمان 4-1 على ضيفه موناكو، ليحافظ على مسيرته الخالية من الهزائم، ويعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.
وحقق باريس سان جيرمان، الذي أعلن قبل المباراة تمديد عقود مدربه لويس إنريكي وأشرف حكيمي ونونو منديز وفيتينيا، فوزه 16 في 21 مباراة، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة، متقدماً بفارق 13 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني الذي خاض 20 مباراة.
وافتتح فيتينيا التسجيل بعد ست دقائق فقط من البداية، عندما سدد ركلة حرة منخفضة تجاوزت رادوسواف مايتسكي حارس موناكو الذي لمس الكرة، لكنه لم يتمكن من منع هدف الدولي البرتغالي.
وقال فيتينيا «أتدرب بالفعل على تنفيذ الركلات الحرة، الملعب كان رطباً أيضاً لذلك قلت لنفسي، لماذا لا؟، نقدم أداءً جيداً خلال الفترة الحالية، ونحتاج لمواصلة ذلك لأطول فترة ممكنة، لا يزال هناك بعض الأشياء التي يجب تحسينها، لكن عندما تكون هكذا فإن الأخطاء البسيطة تُنسى»
ونجح الفريق الزائر في التغلب على الهيمنة المبكرة لباريس سان جيرمان عندما أدرك دينيس زكريا التعادل بتسديدة من زاوية ضيقة بعد تمريرة بينية رائعة من سونجوتو ماجاسا في الدقيقة 17.
وسنحت عدة فرص للفريقين قبل نهاية الشوط الأول، لكن كفاراتسخيليا الوافد الجديد على باريس سان جيرمان هو من أعاد صاحب الأرض للمقدمة مرة أخرى بهدفه الأول مع النادي، بعدما تسلم تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، وراوغ أحد المدافعين، وسدد في المرمى من مدى قريب في الدقيقة 54.
وقال جناح نابولي السابق «أردت أن يأتي هدفي الأول سريعاً، أنا أسعد شخص في العالم، يتعين علي مواصلة العمل الجاد لتسجيل المزيد من الأهداف لهذا الفريق المذهل، أنا فخور للغاية بوجودي هنا مع هذا النادي».
وعزز ديمبلي هداف الدوري الفرنسي تقدم فريقه بعد ثلاث دقائق فقط، بعدما تبادل الكرة مع ديزيري دوي، وبعدها حسم الجناح الدولي الفرنسي (27 عاماً) الفوز في الدقيقة الأخيرة بهدفه 16 في الدوري هذا الموسم.
وتجمد رصيد موناكو عند 37 نقطة في المركز الثالث، قبل زيارة بنفيكا في مواجهة فاصلة بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، فيما سيلتقي سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي مع منافسه المحلي بريست في مباراة فاصلة أخرى بالمسابقة ذاتها قبلها بيوم واحد. 

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
موناكو
عثمان ديمبلي
مارسيليا
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