الأحد 9 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماجواير ينقذ مانشستر يونايتد في «وقت التسلل»!

ماجواير ينقذ مانشستر يونايتد في «وقت التسلل»!
8 فبراير 2025 08:34

مانشستر (رويترز) 

أخبار ذات صلة
ليفربول يُحارب «لعنة 9 فبراير»!
برايتون يطرد تشيلسي!


عوض مانشستر يونايتد تأخره بهدف، إلى فوز 2-1 على ليستر سيتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في «أولد ترافورد»، بفضل هدف بضربة رأس في اللحظات الأخيرة من المدافع المخضرم هاري ماجواير، إضافة إلى هدف من جوشوا زيركزي.
وبدا أن المباراة تتجه للوقت الإضافي، قبل أن يسجل ماجواير هدف الفوز من ضربة رأس في الدقيقة 93، إثر تمريرة عرضية متقنة من ضربة حرة نفذها برونو فرنانديز، قبل ثوانٍ من صفارة النهاية.
وقال روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد «لعبنا أفضل قليلاً في الشوط الثاني، وبسرعة أكبر، واستحوذنا على الكرات الثانية، ثم نجحنا في قلب الأمور لمصلحتنا، ولذلك كانت نتيجة جيدة وليس أداءً جيداً».
وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن ماجواير بدا وكأنه في موقف تسلل، لكن الحكم المساعد لم يرفع رايته، ولا تستخدم تقنية حكم الفيديو المساعد في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي حتى الدور الخامس.
وفي رده على الخسارة في «وقت فيرجي» في إشارة إلى تسجيل فرق المدرب السابق لمانشستر يونايتد أليكس فيرجسون في الوقت المحتسب بدل الضائع، رد رود فان نيستلروي مدرب ليستر سيتي المحبط «لم نخسر في وقت فيرجي، بل خسرنا في وقت التسلل».
وأضاف «تقنية حكم الفيديو غير ضرورية، تستخدم تقنية الفيديو عندما يكون هناك بضعة سنتيمترات أو بضع بوصات، كان هناك نصف متر واضح في الخط، إنه أمر صعب تقبله، نستحق الذهاب للوقت الإضافي وخوض معركة في الوقت الإضافي وربما ركلات الترجيح».
وهذا الانتصار الثالث فقط لمانشستر يونايتد في آخر ثماني مباريات على ملعب أولد ترافورد في المسابقات كافة، وحصلت الجماهير على ما يجعلها تحتفل بعد صيحات الاستهجان التي أطلقتها ضد الفريق في الشوط الأول.
وقال مجواير لمحطة (آي.تي.في) التلفزيونية «نهاية رائعة للمباراة، قدمنا أداءً أفضل في الشوط الثاني، الشوط الأول لم يكن جيداً بالقدر الكافي، لعبنا بإيقاع بطيء ولم نحقق تقدما حقيقياً، ربما كنا نستحق الخسارة في الشوط الأول».
وكان أداء اليونايتد حامل اللقب سيئاً في الشوط الأول، واستغل ليستر سيتي فرصة في الدقيقة 42 عندما تصدى الحارس أندريه أونانا لتسديدة ويلفريد نديدي، لكن بوبي دي كوردوفا-ريد تابعها بضربة رأس من مدى قريب نحو المرمى.
وأدرك زيركزي التعادل في الدقيقة 68، عندما أرسل أليخاندرو جارناتشو تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدة راسموس هويلوند تصدى لها المدافع كاليب أوكولي، لتسقط الكرة أمام زيركزي الذي وضعها في المرمى، بعد ثلاث دقائق فقط من مشاركته بديلاً.
وأحدث جارناتشو تأثيراً سريعاً في الجانب الأيسر، بعد مشاركته في الشوط الثاني، وأهدر فرصة خطيرة عندما حاول التسديد إلى جوار القائم القريب، لكن محاولته ارتطمت بالشباك الخارجية للمرمى، بينما كان المحبط هويلوند أمام المرمى المفتوح.
ووجه أموريم اللوم لنفسه في معاناة يونايتد قائلاً «المدرب هو المسؤول الأول، عندما لا يؤدي الفريق بشكل جيد ولا يتحسن، فهذا بسبب المدرب، لكننا هنا للقيام بالأشياء الضرورية ومشاهدة المباراة ومحاولة التحسن للمباراة التالية». 

كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر يونايتد
ليستر سيتي
هاري ماجواير
روبن أموريم
رود فان نيستلروي
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
اليوم 13:09
الإفراج عن 183 فلسطينياً وإطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين
الأخبار العالمية
الإفراج عن 183 فلسطينياً وإطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين
اليوم 13:03
25 ألف شركـة صغيرة ومتوسطة أسسها شباب الإمارات في 2024
اقتصاد
25 ألف شركـة صغيرة ومتوسطة أسسها شباب الإمارات في 2024
اليوم 12:56
بتوجيهات محمد بن راشد.. "محمد بن راشد للإسكان" تعلن عن بدء التخصيص لمشروع مجمع فلل الخوانيج 1050
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. "محمد بن راشد للإسكان" تعلن عن بدء التخصيص لمشروع مجمع فلل الخوانيج 1050
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©