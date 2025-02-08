يوفنتوس إلى «الطابق الرابع»!



كومو (رويترز)



سجل راندال كولو مواني هدفين، جاء ثانيهما من ضربة جزاء في الدقيقة 89، ليمنح يوفنتوس الفوز 2-1 على مضيفه كومو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وأحرز المهاجم الفرنسي بذلك 5 أهداف خلال أول 3 مباريات له في المسابقة.

وصعد يوفنتوس إلى المركز الرابع، رافعاً رصيده إلى 43 نقطة، ومتفوقاً بفارق نقطة واحدة أمام فيورنتينا الذي يواجه إنتر ميلان يوم الاثنين، ولاتسيو الذي يواجه مونزا يوم الأحد، بينما ظل كومو في المركز 15 برصيد 22 نقطة.

وحقق كومو بداية قوية، وقضى الدقائق الأولى من المباراة في نصف ملعب المنافس، إذ وضع دفاع يوفنتوس تحت ضغط متواصل.

وأطلق باز تسديدة من حدود منطقة الجزاء تصدى لها ميشيل دي جريجوريو حارس يوفنتوس، كما سدد لوكا دا كونيا كرة من مسافة بعيدة، لكن دي جريجوريو أبعدها لتمر فوق العارضة.

وواصل كومو الضغط، في حين وجد يوفنتوس صعوبة في فرض إيقاع لعبه، ومع ذلك تقدم الضيوف على عكس سير اللعب.

وتلقى كولو مواني تمريرة من نيكولاس جونزاليس، لكنه اضطر لتقديم عمل كبير، في ظل قلة الدعم المتاح، وانطلق حتى توغل داخل منطقة الجزاء وتجاوز مراقبه قبل أن يسدد كرة قوية في سقف المرمى من زاوية ضيقة.

ونجح المهاجم الفرنسي في فرض حضوره في التشكيلة الأساسية للفريق على حساب دوسان فلاهوفيتش منذ وصوله من سان جيرمان على سبيل الإعارة، وبهذا الأداء، يواصل اللاعب إثبات جدارته بثقة المدرب تياجو موتا.

ولم يغير الهدف كثيراً في ملامح مجريات المباراة، وفي نهاية الشوط الأول، نجح كومو في إدراك التعادل عن جدارة.

واستطاع يوفنتوس تشتيت كرة من ركلة ركنية، لكن باتريك كوتروني انتزع الكرة من تيون كوبمينرز، وأعادها إلى منطقة الجزاء، ليحولها أساني دياو، الذي كان غير مراقب عند القائم البعيد، بضربة رأس في الشباك.

وقدم كومو بداية مماثلة في الشوط الثاني، وتصدى دي جريجوريو لتسديدة من باز في الثواني الأولى، ثم تألق الحارس مجدداً بعد دقائق ليحرم جابرييل ستريفيزا من التسجيل.

ولم تشهد بقية المباراة الكثير من المتعة أو الإثارة الهجومية، حتى ارتكب جان بوتي حارس كومو خطأ ضد فيديريكو جاتي خلال تنفيذ ركلة حرة، وأشار الحكم إلى نقطة الجزاء.

وأفلت يوفنتوس من التعادل 14 له في الدوري هذا الموسم، بعد أداء باهت، إذ تقدم كولو مواني لتنفيذ ركلة الجزاء، وأسكن الكرة بهدوء في شباك الحارس بوتي.

وحصل كومو على فرصة أخيرة بضربة رأس من ألبرتو دوسينا، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة، ونجح يوفنتوس في تحقيق أكثر من فوز على التوالي في الدوري للمرة الأولى منذ أوائل نوفمبر.