بنشيتش وكروجر في نهائي مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس

أبوظبي (الاتحاد)



تأهلت السويسرية بليندا بنشيتش إلى نهائي بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للمرة الثانية، بعد فوز مثير على حاملة اللقب إيلينا ريباكينا، حيث قلبت تأخرها إلى انتصار في مباراة قوية، وتواجه في النهائي الأميركية آشلين كروجر، التي تغلبت على ليندا نوسكوفا بمجموعتين.

دخلت بنشيتش، المتوجة بأول ألقاب البطولة عام 2023، مواجهة نصف النهائي أمام ريباكينا، وهي في موقع الأقل حظاً، خاصة أن منافستها الكازاخية قدمت أداءً متميزاً في ربع النهائي، حيث تغلبت على التونسية أنس جابر في مباراة استغرقت ثلاث مجموعات، وكما كان متوقعاً، فرضت ريباكينا هيمنتها مبكراً، ونجحت في حسم المجموعة الأولى 6-3.

لكن بنشيتش، التي عادت إلى المنافسات أواخر العام الماضي، بعد فترة انقطاع بسبب إجازة الأمومة، أظهرت تطوراً ملحوظاً طوال البطولة، حيث وصلت إلى نصف النهائي، بعد فوزها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بمجموعتين، ورغم تأخرها في النتيجة، تمكنت من العودة بقوة في المجموعة الثانية، محققة تقدماً سريعاً 3-0، ورغم محاولات ريباكينا لاستعادة التوازن، استطاعت بنشيتش فرض مجموعة فاصلة.

وفي المجموعة الحاسمة، كانت اللاعبة السويسرية الطرف الأكثر خطورة، ونجحت في كسر إرسال ريباكينا للمرة الثالثة، لتجد نفسها أمام فرصة حسم اللقاء، وعلى الرغم من مقاومة ريباكينا، التي أنقذت نقطتي مباراة وكسرَت إرسال ينشيتش لتقلص الفارق إلى 5-4، إلا أن الأخيرة لم تهدر فرصتها هذه المرة، لتفوز بالمباراة 3-6، 6-3، 6-4، وتحجز مكانها في النهائي للمرة الثانية.

وفي أولى مواجهات الفردي، واصلت الأميركية آشلين كروجر تقديم مستويات متميزة في البطولة، بعد حصدها انتصارات بارزة على داريا كاساتكينا وليلى فرنانديز، قبل أن تتجاوز ليندا نوسكوفا في مواجهة قوية بنصف النهائي.

واجهت كروجر في نصف النهائي منافستها نوسكوفا، في لقاء جمع بين اثنتين من أبرز المواهب الصاعدة، حيث تبلغ كل منهما 20 عاماً، ولكل منهما المشوار القوي نحو نصف النهائي؛ إذ تفوقت كروجر على كاساتكينا وفرنانديز، بينما أطاحت نوسكوفا بكل من باولا بادوسا وماجدا لينيت دون خسارة أي مجموعة.

بدأت المواجهة بندية كبيرة، حيث تقدمت نوسكوفا في المجموعة الأولى 4-2، لكنها لم تتمكن من الحفاظ على أفضليتها، إذ عادت كروجر بقوة لتفرض شوط كسر التعادل، الذي حسمته لمصلحتها 7-2.

منح الفوز اللاعبة الأميركية دفعة قوية في المجموعة الثانية، حيث كسرت إرسال نوسكوفا مرتين لتتقدم 5-3.

وعلى الرغم من إهدارها فرصة إنهاء المباراة مبكراً، نجحت في الحفاظ على تركيزها وحسمت المواجهة 7-6 و6-4، لتحقق أول تأهل لها إلى نهائي بطولة رابطة محترفات التنس ضمن فئة 500 نقطة.