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الرياضة

بايرن ميونيخ.. «الفارق 9» بـ «كين 20»

بايرن ميونيخ.. «الفارق 9» بـ «كين 20»
8 فبراير 2025 11:00

ميونيخ (رويترز)

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حقق المتصدر بايرن ميونيخ فوزاً سهلاً 3-صفر على فيردر بريمن، بفضل هدفي هاري كين، ليحقق انتصاره السابع توالياً في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ويتقدم بفارق تسع نقاط في صدارة المسابقة.
وحصل البايرن، الذي سيواجه سلتيك في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، على أفضل فرصه للتسجيل في الشوط الأول عبر كين الذي لعب ضربة رأس مرت بجوار المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وكاد هداف الدوري أن يهز الشباك بعد 25 ثانية من بداية الشوط الثاني بتسديدة قوية لكنها ارتطمت بالعارضة، وتكللت محاولته الثالثة بالنجاح عندما سجل ضربة جزاء في الدقيقة 56.
وكانت هذه المرة السابعة هذا الموسم التي يفتتح فيها قائد إنجلترا التسجيل.
وأبلغ كين الصحفيين: «أريد أن أتحمل المسؤولية وأمهد الطريق للفوز» حدث ذلك بضع مرات هذا الموسم، وهو أمر جيد، أستمتع باللعب مع الرفاق».
واعتقد دايوت أوباميكانو أنه سجل الهدف الثاني برأسه بعد ذلك بدقائق، لكن مايكل زيترر حارس بريمن تصدى ببراعة لمحاولته.
وأضاف ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 83، عندما استغل تمريرة كونراد لايمر قبل أن يتصدى زيترر لمحاولات كين ولايمر في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة إلى أن نجح كين في التسجيل من علامة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع محرزاً هدفه الـ 21 في الدوري هذا الموسم.
وقال كين: «إنه شهر مهم بالنسبة لنا، نعي ذلك، كان من المهم الحفاظ على تركيزنا والفوز والابتعاد بفارق تسع نقاط في الصدارة، تنتظرنا مباراتان كبيرتان خارج ملعبنا في الأيام المقبلة، يجب أن نبذل قصارى جهدنا ونرى ما سنحققه».
ويلعب الفريق البافاري أمام باير ليفركوزن حامل اللقب في الدوري الجولة المقبلة، بعد مباراته في جلاسجو في دوري الأبطال.
ويحتل البايرن صدارة الدوري برصيد 54 نقطة، متقدماً بفارق تسع نقاط على باير ليفركوزن الذي سيلعب السبت أمام فولفسبورج.

 

فيردر بريمن
بايرن ميونيخ
سلتيك
هاري كين
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