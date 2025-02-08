«ديمبلي 13» يتفوق على كين ومبابي في 2025!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يعيش الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان، منذ بداية 2025، أفضل فترات مسيرته على الإطلاق، ويواصل تألقه مؤكداً «الفورمة» الاستثنائية، حيث نجح في تسجيل 13هدفاً في 7 مباريات فقط هذا العام.

ووجد ديمبلي المُتوج بمونديال روسيا 2018، «الضالة المنشودة» في المركز الجديد الذي وضعه فيه الإسباني لويس إنريكي المدير الفني، إذ أصبح رأس حربة وهمياً، وأحياناً صريحاً، بدلاً من مركزه القديم «الجناح الأيمن»، وكانت النتيجة إيجابية للغاية، حيث استغل سرعته ومهارته العالية في المراوغة وإنهاء الهجمات في تسجيل الأهداف، وكان ذلك سر نجاحه.

وخلال مباراة فريقه أمام موناكو «4-1»، في «الجولة 21» للدوري الفرنسي، نجح ديمبلي في تسجيل «ثنائية»، ليزيد حصيلته من الأهداف هذا الموسم إلى 21 هدفاً في27 مباراة بمختلف المسابقات إلى جانب صناعة 5 أهداف أخرى.

والأهم من ذلك أن ديمبلي أصبح أفضل هداف في أوروبا منذ بداية 2025، برصيد 13هدفاً، متفوقاً بذلك على مواطنه كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد وزميله السابق في سان جيرمان، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هداف إنتر ميلان الإيطالي، والإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونيخ الألماني، حيث تساوى هذا الثلاثي في تسجيل 8 أهداف فقط منذ بداية هذا العام.

وأصبح ديمبلي أيضاً «الورقة الرابحة» الأولى لسان جيرمان في الهجوم، بعد رحيل مبابي، ما دفع إنريكي إلى القول: إن الفريق أصبح أفضل هجومياً ودفاعياً في غياب «فتى بوندي المدلل»، رغم اعترافه بموهبة مبابي، وكونه هدافاً من الطراز الأول.

وتصدر ديمبلي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم حتى الآن برصيد 16هدفاً، متفوقاً على الإنجليزي ماسون جرينوود مهاجم مارسيليا 13هدفاً والكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل12هدفاً.

وعزز سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة، وبفارق 13نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني «40 نقطة» بينما جاء موناكو في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، ليقترب «الباريسي» أكثر من الفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي.