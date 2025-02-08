ميرة منصور.. وجه جديد في «دولية» فزاع لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

ظلت بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، وعلى مدار 16 عاماً، تستقطب أصحاب المواهب من أجل تطويرهم وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم لتقديمهم إلى الواجهة لقيادة المنتخبات الوطنية في المستقبل.

ميرة منصور «14عاماً» بطلتنا الصاعدة، التي تشارك للمرة الأولى في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى في مسابقة 100 متر على الكراسي المتحركة تحمل طموحات الشباب في هذا الحدث العالمي بكل همة وإرادة من أجل مستقبل باهر في عالم «أم الألعاب».

وأعربت اللاعبة عن فخرها واعتزازها بالتواجد في حدث بحجم «فزاع»، مشيرة إلى أن البطولة تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، حيث يسعى الأبطال لوضع بصماتهم في البطولة، متطلعة إلى أن تحقق مشاركتها الهدف المطلوب.

وأوضح عبدالله مشراوي مدرب اللاعبة أن الهدف من مشاركتها الأولى يتمثل في الاحتكاك بمدارس عالمية مختلفة، مشيراً إلى أن ميرة من الخامات الجيدة التي ينتظرها مستقبل باهر.

وكشف مشراوي عن خطة طموحة من أجل تجهيز اللاعبة للمشاركة في الدورة البارالمبية 2032، وخاصة أن بطولة فزاع من الأحداث المهمة في خريطة «أصحاب الهمم»، وأن اكتشاف المواهب يتم عبر بوابتها.

على صعيد آخر، رفعت المنتخبات المشاركة في الحدث درجة استعدادها لخوض تحدي النسخة السادسة عشرة لبطولة ألعاب القوى، حيث ظلت الأجهزة الفنية تعمل من أجل أن تكون معادلاتها موزونة في البطولة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية.

من ناحيته أكد ناصر القحطاني مدير الأداء الرياضي بالاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية عن تواجد 24 لاعباً ولاعبة من السعودية كأكبر مشاركة سعودية في بطولات فزاع.

وأشار إلى أن أهم أهداف المشاركة السعودية تتمثل في تحسين الأرقام وبناء جيل جديد من أجل تواجد البديل الجاهز القادر على سد النقص في أية لحظة.

ووصف القحطاني بطولات فزاع بأنها من الأحداث العالمية المهمة في رياضة أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن وصولها إلى النسخة السادسة عشرة يؤكد قيمة هذا الحدث، الذي ظل يحقق النجاح تلو الآخر، ليصبح محط أنظار رياضة «أصحاب الهمم» في العالم.