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الرياضة

«غرب آسيا للخماسي الحديث» يعتمد أجندة الموسم

«غرب آسيا للخماسي الحديث» يعتمد أجندة الموسم
8 فبراير 2025 11:59

 
أبوظبي (الاتحاد)

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عقد مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا للخماسي الحديث اجتماعاً في أبوظبي، لمناقشة ووضع «روزنامة» الموسم الجديد، استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية في اليابان 2026.
ترأس الاجتماع السعودي حسين العبد الوهاب، وبحضور الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، نائب رئيس اتحاد غرب آسيا، والكويتي ناصر الوليد، والعراقي زياد حسن، والبحريني صالح فرج، واللبناني الدكتور إبراهيم زين، والسوري عمر عاشور، وتم اعتماد «روزنامة» موسم 2025-2026، وتشكيل اللجان الدائمة بالاتحاد من الدول الأعضاء.
وأكدت الدكتورة هدى المطروشي أن الاجتماع جاء مثمراً، ضمن الجهود التطويرية التي يضطلع بها اتحاد غرب آسيا في الارتقاء باللعبة، وتبني البرامج التي تستهدف زيادة الممارسين، والعمل على الوصول إلى مستويات التنافسية العالمية.
وأوضحت أن مجلس إدارة الاتحاد حريص على تنفيذ البرامج التي تستهدف التطور، من خلال العمل على المشاريع المستقبلية، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد للسنوات المقبلة.

الإمارات
الخماسي الحديث
هدى المطروشي
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