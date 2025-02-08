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الرياضة

«الحكم الأسوأ» يهدد لاعب أميركا بعقوبة تأديبية في التنس!

«الحكم الأسوأ» يهدد لاعب أميركا بعقوبة تأديبية في التنس!
8 فبراير 2025 12:08

 
دالاس (أ ب)

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أعلنت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين أن لاعب التنس الأميركي ريلي أوبيلكا، قد يواجه عقوبة تأديبية بسبب تصريحاته بعد المباراة التي وصف فيها أحد الحكام بأنه «الأسوأ في الجولة».
وكان أوبيلكا غاضباً لأنه تم خصم نقطة منه، بينما كان يرسل ضربة إرسال في المجموعة الثالثة من مباراته أمام البريطاني كاميرون نوري ببطولة دالاس المفتوحة للتنس، وفاز أوبيلكا بالمباراة 4-6 و7-6 و6 -4.
وتم معاقبة اللاعب الأميركي «27 عاماً»، بسبب استخدامه كلمات بذيئة أثناء توبيخه لأحد أفراد الجمهور.
وقال أوبيلكا: إن المشجع غير المعروف كان يزعجه بشكل متكرر ومتعمد أثناء ضربات الإرسال.
وذكرت الرابطة في بيان: «الألفاظ النابية المسموعة الموجهة إلى أفراد الجمهور تشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين».
وأضاف البيان: «في مثل هذه الحالات، يتحمل الحكم مسؤولية اتخاذ الإجراء المناسب، وبغض النظر عن نتيجة المباراة ستقوم رابطة محترفي التنس بمراجعة تعليقاته بعد المباراة، جزءاً من عملية التأديب المعمول بها».
بعد المباراة، قال أوبيلكا: إن الحكم جريج ألينسوورث فشل في منع المشجع من تعطيل اللعب. 


 

التنس
أميركا
دالاس
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