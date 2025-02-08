«أرابيان لايت» يتوهج في «لورد جليترز»

محمد حسن (دبي)



حققت خيول جودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، «ثلاثية» رائعة، خلال الأمسية الحادية عشرة لمضمار ميدان، والتي اشتملت على 8 أشواط مثيرة استهلها «فولك فيستفال» لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بالفوز بلقب الافتتاح.

وجاءت «ثلاثية» خيول «جودلفين»، بإشراف شارلي أبلبي، خلال الأشواط الرئيسية في الأمسية، فيما حقق فارس الفريق الأزرق وليام بيوك «ثنائية»، كما حقق ثنائية أيضاً الفارس تاج أوشي.

وسطع نجم جودلفين «أرابيان لايت» في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، بالفوز بالشوط الرئيس على لقب سباق لورد جليترز هانديكاب، ومسجلاً 1:47:85 دقيقة، متفوقاً بفارق نصف طول عن الوصيف «شون».

وكان «سيمبول أوف أونر» افتتح الثلاثية للفريق الأزرق، عندما حافظ على سجله الخالي من الهزائم في عام 2025، بفوز سلس في سباق دبي تروفي المُخصص لخيول الثلاث سنوات على المسار العشبي، في الشوط الثالث، وسجل البطل 1:08:27 دقيقة.

وأكمل «رويال باور» بقيادة ميكايل برزلونا «ثلاثية» جودلفين بفوز مثير انتزعه من أمام رفيقه في الإسطبل «إل كوردوبس»، في سباق فازيراباد هانديكاب على مسافة 2410 أمتار، في الشوط الثامن والأخير، وسجل ابن الفحل «فرانكل» 2:29:92 دقيقة.

وجاء فوز «فولك فيستفال» بإشراف سالم بن غدير، وقيادة برناردو بينيرو في الشوط الأول لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، وسجل 1:35:95 دقيقة.

وحصد «ساند ستورم» لعائلة جيليس، بإشراف أرنست أورتيل وقيادة تاج أوشي، لقب الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1600 متر، مسجلاً 1:49:04 دقيقة.

وأهدى «مون بليد» بقيادة أدري دي فريز، مالكه ومدربه مروان البيضائي، لقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، وهو الفوز الأول لابن الفحل «سنترال بانكر» الذي سجل 1:38:45 دقيقة.

وظفر «باور مود» لأبوبكر كدورة، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، بلقب الشوط السادس لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، وسجل 1:09:04 دقيقة، فيما حلق «فلايبري» لجمعة الجنيبي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة ريتشارد مولن، بلقب الشوط السابع لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، وسجل ابن الفحل «أمريكان فيرو» 2:04:87 دقيقة.

