حميد الأنصاري وآمنة المهيري يحصدان النتائج الجيدة في «الآسيوية الشتوية»



دبي (الاتحاد)



افتُتحت «النسخة التاسعة» من دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التي تستضيفها هاربين الصينية من 7 إلى 14 فبراير الجاري، بمشاركة 1500 رياضي من 34 دولة، منها الإمارات التي يمثلها 7 رياضيين في 3 ألعاب.

وحمل علم الإمارات في حفل افتتاح الدورة، آمنة المهيري، لاعبة التزلج على اللوح «السنوبورد»، وسلطان الكندي، لاعب التزلج الحر، وتم تقسيم حفل الافتتاح إلى 3 فصول تحت شعار «حلم الشتاء، الحب بين آسيا»، من خلال مشاهد ساحرة جمعت بين الإبداع الفني والتقنيات الحديثة، لتروي قصة شتاء يجمع القلوب عبر القارة الآسيوية.

وخاض حميد الأنصاري منافسات التزلج على اللوح «سنوبورد»، بمشاركة 19 لاعباً من 11 دولة، وحصد 23.50 نقطة في المركز الثامن، من إجمالي 6 محاولات، فيما نالت آمنة المهيري 26.75 نقطة، في المركز السادس، ضمن منافسات التزلج على اللوح للسيدات، بمشاركة 9 لاعبات من 5 دول.

ويستكمل منتخب الرياضات الشتوية مشاركته يوم الأحد في الدورة، حيث يخوض 3 لاعبين منافسات التزلج المتعرج، بمشاركة 59 لاعباً من 22 دولة، وهم حسن الفردان، وعبدالله البلوشي، وأليكس أستريدج.

وأعربت آمنة المهيري عن سعادتها بتجربة المشاركة في الألعاب الآسيوية الشتوية، والتي تأتي بعد عام من الألعاب الأولمبية للشباب بكوريا الجنوبية، حين خاضت غمار هذا المحفل المهم للمرة الأولى، مشيرة إلى أن منافسات التزلج على اللوح «السنوبورد» شهدت مستويات متقدمة من اللاعبات، والمشاركة في محفل بهذا الحجم يعد مكسباً كبيراً.

وأشارت آمنة المهيري إلى أنها سعت خلال الفترة التي سبقت الدورة بمعسكر النمسا للتركيز على بعض الجوانب الفنية، والتي تتعلق بتحسين أسلوب الأداء، ورفع معدل اللياقة البدنية، مع متابعة التوصيات من الفرق الطبية، بخصوص التعافي من الإصابات، موضحة أن نتيجتها في «الألعاب الشتوية» تعد نتاجاً للخبرات والتجارب التي خاضتها في المشاركات السابقة.

وأكد إبراهيم خادم، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات الشتوية، أن المشاركات الخارجية تمنح اللاعبين دفعة قوية للاستمرار في التنافس، والثبات على الأداء، والحفاظ على المستوى والجاهزية الفنية، مشيراً إلى أن مشاركة وفد الإمارات في «النسخة التاسعة» تعتبر الأولى من نوعها على صعيد رياضات التزلج على الجليد «المتعرج والحر»، والثالثة للإمارات في الألعاب الشتوية عموماً على الصعيد القاري، بما يعزز من مسيرة الدولة في تلك الرياضات.

وأشار إبراهيم خادم إلى أن مراحل الإعداد عالية المستوى التي خاضها أبناء الإمارات طوال الفترة الماضية، والتي برهنت على قوة الإعداد والجاهزية، إذ تمت تحت ظروف جوية قاسية، من أجل الاعتياد على الأجواء والتأهيل الجيد للاعبين، معتبراً أن إصرار اللاعبين وعزيمتهم ومستوياتهم المتقدمة في تلك المحافل، يعد نقطة فارقة في رياضة التزلج في الإمارات.