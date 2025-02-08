«الديربي» أمام أتلتيكو.. ريال مدريد يتحدى «المشككين»!



معتز الشامي (أبوظبي)



يستقبل ريال مدريد منافسه أتلتيكو مدريد في «سانتياغو برنابيو»، اليوم في «قمة ساخنة» بالدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم أن ريال مدريد فشل في الفوز على منافسيه «الأربعة» في سباق المراكز المتقدمة هذا الموسم، إلا أنه في مباراة «الديربي»، بحث عن الفوز، لإسكات المشككين!

وتعد المباراة واحدة من «موقعتين ناريتين» يواجههما كارلو أنشيلوتي مدرب «الملكي»، حيث يسافر ريال مدريد إلى إنجلترا لخوض ذهاب «ملحق» دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل.

وربما يكون الفوز على أتلتيكو مدريد «نقطة التحول» بالنسبة لريال مدريد الذي يواجه انتقادات، بسبب مستواه المتذبذب في سعيه للدفاع عن ألقابه محلياً وأوروبياً.

وكانت الهزائم أمام ميلان وليفربول في دوري أبطال أوروبا «مؤلمة» بالنسبة للفريق، لكنه تعرض لخسائر فادحة أكثر بعد هزيمتين قويتين أمام برشلونة.

وأثارت الخسارة 4-0 على أرضه في الدوري، والهزيمة الساحقة 5-1 في كأس السوبر الإسباني تساؤلات حول ما إذا كان ريال مدريد لديه القدرة على الاحتفاظ بألقابه.

ويقدم أتلتيكو أداءً رائعاً، حيث فاز في 19 من آخر 21 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وحقق أتلتيكو مدريد انتصارات كبيرة على برشلونة وباريس سان جيرمان، ويقدم فريق دييجو سيميوني بعضاً من أفضل مستويات كرة القدم في أوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وسيكون التاريخ الحديث إلى جانبهم أيضاً عندما يخطون خطوة على أرض ملعب سانتياغو برنابيو، السبت، حيث فاز ريال مدريد مرة واحدة في آخر 6 مباريات «ديربي» في العاصمة بجميع المسابقات «الفوز 5-3 بعد وقت إضافي في كأس السوبر الإسباني العام الماضي في السعودية».

كما ألحق أتلتيكو بالملكي الهزيمتين الوحيدتين له في موسم 2023-2024 شبه المثالي، وانتهت مباراة الذهاب هذا الموسم بالتعادل 1-1.

الفوز في «سانتياغو برنابيو» من شأنه أن يمنح أتلتيكو الأفضلية في جدول الترتيب في مرحلة حاسمة من الموسم، بينما يدخل ريال مدريد المباراة وهو يعاني من أزمة إصابات.

فيما فاز أنشيلوتي بنسبة 35% فقط من مبارياته مدرباً لريال مدريد أمام «الأتليتي» في جميع المسابقات «23 مباراة، 8 انتصارات، و7 تعادلات، 8 خسائر» فقط أمام مانشستر سيتي «17% - 6 مبارايات؛ 1 فوز، و3 تعادلات، 2 خسارة»، حقق نسبة فوز أقل بين جميع منافسيه الذين واجههم 5 مرات على الأقل مع الملكي.

ومع ذلك، خسر سيميوني 9 من أصل 25 مواجهة مع أنشيلوتي في جميع المسابقات «فاز 9 وتعادل 7»، ولم يتعرض أمام أي مدرب آخر في مسيرته لعدد أكبر من الهزائم.