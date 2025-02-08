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الرياضة

بني ياس يواصل التحليق بصدارة «دوري الطائرة»

بني ياس يواصل التحليق بصدارة «دوري الطائرة»
8 فبراير 2025 14:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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واصل بني ياس التحليق بصدارته لدوري الكرة الطائرة»، بفوزه على ضيفه شباب الأهلي 3-0، ضمن «الجولة 11»، والتي شهدت فوز الجزيرة أمام مضيفه العين 3-0، وتفوق عجمان أمام النصر 3-2، فيما تغلب الوصل على الوحدة 3-0.
وحسم «السماوي» المواجهة أمام «الفرسان» بنتائج الأشواط «25-15 و25- 22 و25-23»، فيما كسب «فخر أبوظبي» المباراة أمام مضيفه «الزعيم» بنتائج الأشواط «25-11 و25-22 و25-12»، وعاد «البرتقالي» بنتيجة الفوز من أمام منافسه «العميد» 3-2 بنتائج الأشواط «20-25 و27-25 و26-24 و18-25 و15- 13»، بدوره حسم «الإمبراطور» المواجهة أمام «العنابي» 3-0، بنتائج الأشواط «25-19 و25-19 و25-20».
وعزز بني ياس صدارته للترتيب برصيد 28 نقطة، وحل ثانياً النصر وله 21 نقطة، بفارق الأشواط أمام الجزيرة «الثالث»، وجمعت بقية المراكز بالترتيب حتا، الوصل، عجمان، شباب الأهلي، العين، الوحدة. 
وتوقف «دوري الطائرة» 35 يوماً منذ 3 يناير الماضي، في ظل مشاركة الجزيرة وبني ياس في «النسخة الـ 43» من بطولة الأندية العربية، والتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويشهد دوري الطائرة في الموسم الحالي، مشاركة 9 أندية بعد عودة الوحدة، وتخوض الفرق 96 مباراة، حيث تقام المرحلة الأولى من الدوري بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل أول 4 أندية في الترتيب للعب «البلاي أوف» على درع الدوري، من 21 فبراير الجاري إلى 11 مارس المقبل.

الإمارات
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