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الرياضة

بعد «البداية الصعبة».. كيف أصبح محرز النجم الأول في الأهلي؟

بعد «البداية الصعبة».. كيف أصبح محرز النجم الأول في الأهلي؟
8 فبراير 2025 14:26

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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واصل الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي توهجه، في الموسم الحالي مع الفريق، ليقدم مستواه المعهود الذي تعود عليه الجمهور، منذ فترته في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي «حامل اللقب».
ومنذ انضمامه إلى الأهلي في «صيف 2023»، واجه محرز «تحديات كبيرة» في موسمه الأول، حيث عانى من صعوبة في التأقلم، مما أثر سلباً على أدائه داخل الملعب.
وتعرض محرز لانتقادات من الجماهير والنقاد بسبب تراجع مستواه، حيث أشار البعض إلى عدم تقديمه الأداء المتوقع منه لاعباً صاحب خبرة كبيرة، ومع بداية الموسم التالي، أظهر محرز تصميماً على تغيير الصورة واستعادة البريق المعروف.
عمل محرز بجدية على تحسين لياقته البدنية، والتأقلم مع أسلوب اللعب في الدوري السعودي، وانعكس ذلك إيجاباً على أدائه، حيث أصبح أحد أبرز نجوم الفريق وأسهم بشكل كبير في الانتصارات.
وإحصائياً، شارك محرز في 27 مباراة في الدوري السعودي، وأسهم في 21 هدفاً، سجل خلالها 9 أهداف، مما يجعله ثاني هدافي الفريق، بعد فراس البريكان «10 أهداف»، بالإضافة إلى ذلك، قدم محرز 12 تمريرة حاسمة، مما يبرز دوره لاعباً محورياً في صناعة وتسجيل الأهداف.
وأصبح محرز، منذ قدومه إلى الدوري السعودي، الأكثر صناعة للفرص في المسابقة بـ156 فرصة، وأكثر من صنع أهدافاً بـ18 تمريرة حاسمة.
ويعكس التحول الملحوظ في أداء محرز التزامه ورغبته في تقديم أفضل ما لديه مع الأهلي، بفضل مهاراته وخبرته، وأصبح عنصراً لا غنى عنه في تشكيلة الفريق، وأسهم بدرجة كبيرة في تحسين نتائجه والمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري.

الدوري السعودي
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الجزائر
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