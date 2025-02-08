الأحد 9 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلوت: ليفربول يحصد ثمار «المهاجم الصريح»

سلوت: ليفربول يحصد ثمار «المهاجم الصريح»
8 فبراير 2025 14:34

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ليفربول يُحارب «لعنة 9 فبراير»!
جوارديولا يسخر من حكام «البريميرليج»!


يعتقد أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه بدأ أخيراً في الاستفادة بشكل أكبر من قدرات داروين نونيز، بعدما تعلم «الريدز» طريقة أكثر فاعلية للعب مع المهاجم الصريح.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب الدولي الأوروجوياني أذهل الجميع بمعدل عمله ومساهمته الشاملة في فوز فريقه على توتنهام في إياب الدور نصف النهائي بكأس الرابطة، يوم الخميس الماضي، رغم أنه لم يحصل على فرصة حقيقية للتسجيل.
تناوب نونيز مع دييجو جوتا في مركز المهاجم الصريح، بينما تم استخدام الجناح لويس دياز رقم 9 وهمياً في مناسبات عدة.
ويرجح أن يبدأ جوتا مباراة الفريق أمام بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يحتاج اللعب لدقائق أكثر، بعدما شارك بديلاً في مباراة توتنهام، عقب غياب أربع مباريات بسبب الإصابة، كما أنه كان بديلاً لم تتم الاستعانة به أمام بورنموث. ولكن تألق نونيز يقدم أملاً بأن اللاعب مازال لديه مستقبل طويل بالنادي، ويعتقد سلوت أن ذلك يعود إلى فهم أكبر لما يريده من المهاجم.
وقال سلوت: «بشكل عام، أعتقد أننا استخدمنا المهاجم الصريح بشكل أفضل، مما فعلنا مع بداية الموسم».
وأضاف: «هذا أمر إيجابي للعب المزيد من المباريات، والتدرب سوياً بشكل أكبر، وإجراء المزيد من الاجتماعات معاً - يمكنك إبراز ذلك بشكل أكبر أيضاً». وقال: «أعتقد أنه في بداية الموسم كنا نعتمد بشكل أكبر على الأجنحة، ولكني أرى أننا بدأنا استخدام مهاجمنا الصريح بشكل أكبر في المواقف التي يجب علينا استخدامه فيها، ونتيجة لهذا يتواجد هؤلاء اللاعبون في مواقف واعدة، ولديهم نفس الجودة التي يمتلكها أجحتنا».
وأضاف: «لذلك، إذا وضعت جوتا في موقف واعد، أو لو لعب دياز أو داروين في ذلك المركز، سيمنحوننا ما نأمل فيه وهو الأهداف وصناعتها».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
أرني سلوت
توتنهام
كأس رابطة الأندية الإنجليزية
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
سلام يعلن تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيراً
الأخبار العالمية
سلام يعلن تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيراً
اليوم 13:12
تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
اليوم 13:09
الإفراج عن 183 فلسطينياً وإطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين
الأخبار العالمية
الإفراج عن 183 فلسطينياً وإطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين
اليوم 13:03
25 ألف شركـة صغيرة ومتوسطة أسسها شباب الإمارات في 2024
اقتصاد
25 ألف شركـة صغيرة ومتوسطة أسسها شباب الإمارات في 2024
اليوم 12:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©