سلوت: ليفربول يحصد ثمار «المهاجم الصريح»



لندن (د ب أ)



يعتقد أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه بدأ أخيراً في الاستفادة بشكل أكبر من قدرات داروين نونيز، بعدما تعلم «الريدز» طريقة أكثر فاعلية للعب مع المهاجم الصريح.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب الدولي الأوروجوياني أذهل الجميع بمعدل عمله ومساهمته الشاملة في فوز فريقه على توتنهام في إياب الدور نصف النهائي بكأس الرابطة، يوم الخميس الماضي، رغم أنه لم يحصل على فرصة حقيقية للتسجيل.

تناوب نونيز مع دييجو جوتا في مركز المهاجم الصريح، بينما تم استخدام الجناح لويس دياز رقم 9 وهمياً في مناسبات عدة.

ويرجح أن يبدأ جوتا مباراة الفريق أمام بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يحتاج اللعب لدقائق أكثر، بعدما شارك بديلاً في مباراة توتنهام، عقب غياب أربع مباريات بسبب الإصابة، كما أنه كان بديلاً لم تتم الاستعانة به أمام بورنموث. ولكن تألق نونيز يقدم أملاً بأن اللاعب مازال لديه مستقبل طويل بالنادي، ويعتقد سلوت أن ذلك يعود إلى فهم أكبر لما يريده من المهاجم.

وقال سلوت: «بشكل عام، أعتقد أننا استخدمنا المهاجم الصريح بشكل أفضل، مما فعلنا مع بداية الموسم».

وأضاف: «هذا أمر إيجابي للعب المزيد من المباريات، والتدرب سوياً بشكل أكبر، وإجراء المزيد من الاجتماعات معاً - يمكنك إبراز ذلك بشكل أكبر أيضاً». وقال: «أعتقد أنه في بداية الموسم كنا نعتمد بشكل أكبر على الأجنحة، ولكني أرى أننا بدأنا استخدام مهاجمنا الصريح بشكل أكبر في المواقف التي يجب علينا استخدامه فيها، ونتيجة لهذا يتواجد هؤلاء اللاعبون في مواقف واعدة، ولديهم نفس الجودة التي يمتلكها أجحتنا».

وأضاف: «لذلك، إذا وضعت جوتا في موقف واعد، أو لو لعب دياز أو داروين في ذلك المركز، سيمنحوننا ما نأمل فيه وهو الأهداف وصناعتها».