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الرياضة

«أبيض الناشئات» يهزم أذربيجان ودياً

«أبيض الناشئات» يهزم أذربيجان ودياً
8 فبراير 2025 16:00

دبي (الاتحاد)
فاز منتخبنا الوطني للناشئات لكرة القدم تحت 17 سنة على منتخب أذربيجان 2-1، في المباراة الودية الأولى التي أقيمت على ملعب ذياب عوانة، ضمن معسكره الداخلي الحالي بمقر اتحاد الكرة في دبي.
ويؤدي المنتخب حصتين تدريبيتين استعداداً لخوض مباراته الودية الثانية مع المنتخب الأذربيجاني، والمقرر إقامتها يوم بعد غدٍ الاثنين.
ويسعى الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا تحت قيادة المدربة الوطنية حورية الظاهري إلى إتاحة الفرصة لجميع اللاعبات للمشاركة في التجارب الودية، حيث يعد هذا المعسكر محطة مبكرة للتحضير للمشاركات المقبلة.

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