إيمري ينتظر «أستون فيلا النصف الثاني»!

لندن (د ب أ)

يأمل أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، أن يتمكن فريقه من استغلال فترة الانتقالات الشتوية، التي كانت إيجابية، في تعزيز فرصه في النصف الثاني من الموسم.

وتعاقد أستون فيلا مع ماركوس راشفورد، وماركو أسينسيو، ودونييل مالين، وأكسيل ديساسي، وأندرياس جارسيا، فيما رحل عن الفريق جادين فيلوجيني وجون دوران.

وبعد موسم في الدوري الإنجليزي لم يحقق فيه أستون فيلا الاستمرارية، يأمل إيمري أن يتمكن فريقه المجدد من تحقيق هدفه في التأهل للعب في أوروبا الموسم المقبل، ومواصلة مشواره في دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي أستون فيلا مع توتنهام في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي غداً الأحد.

وقال إيمري: «فترة الانتقالات الشتوية في يناير صعبة للغاية، ولكننا كنا ننافس بشكل جيد، والآن لدينا التحدي لما تبقى من الموسم وهو محاولة تقديم بعض العروض الجيدة جماعياً وفردياً، والتي لم نقدمها في النصف الأول من الموسم».

وأضاف: «في الدوري لا نتواجد في مركز يعطينا الشعور بالراحة، هدفنا هو التواجد في المراكز التي تؤهل للعب في أوروبا. نحن في وضع جيد إلى حد ما، ولكن ليس بشكل كامل».

وأردف: «يجب أن نتطور وأن نقدم أداءً أفضل في الدوري وفي المباريات التي سنخوضها الشهر المقبل، الفريق في حالة جيدة جداً ومتحمس للعب في دوري أبطال أوروبا ونتواجد في دور الـ16، ونحقق نتائج جيدة، وربما نقدم أداءً أفضل في المباريات القادمة».