ويل أول المتأهلين إلى الجائزة الكبرى في «دولية الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)

فاز الفارس الألماني ديفيد ويل، بجائزة المركز الأول في المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى، في بطولة الشارقة الدولية «25» لقفز الحواجز «3 نجوم»، والتي أقيمت على أرضية الميدان الخارجي.

وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، برعاية لونجين، وجائزة بقيمة 28.200 يورو، وتنافس فيها 73 فارساً وفارسة، نجح 16 منهم في إكمال الجولة دون خطأ، وبفارق التوقيت توّج بجائزة الصدارة الفارس الألماني ديفيد ويل مع الجواد «دياشو»، وأنهى الجولة في 59:09 ثانية، وتوجت بجائزة المركز الثاني الفارسة البلجيكية سيلين شونبروت مع الفرس «ديسي دوس إمبرونس». والزمن 60.66 ثانية، وجائزة المركز الثالث توّج بها فارسنا عبد الله حميد المهيري مع الجواد «كونيج»، وأكمل معه الجولة في 60.97 ثانية.

وتوج بجائزة المركز الأول الفارس الإماراتي علي مفرج الكربي مع الفرس «ساجا دو لا روش» في منافسة تجميع النقاط بـ «الجوكر» من فئة الثلاث نجوم، برعاية مستشفى الشارقة للخيول، وتنافس فيها 78 فارساً وفارسة، وتمكن 20 فارساً في تجميع كامل النقاط «65 نقطة»، ضمن الزمن المسموح على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، والحاجز الجوكر ارتفاعه 135 سم، وجمع المتصدر كامل النقاط في 47:08 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني فارسنا عبد الله حمد الكربي مع الجواد «اس كيه اس أريزونا توب»، وجمع كامل النقاط في 47:35 ثانية، وجائزة المركز الثالث نالها الفارس الأردني محمد ناصر مع الفرس «كليوربلات» والزمن 49:89 ثانية.

وخطف الفوز بجائزة صدارة منافسة المرحلتين الخاصة وأكمل ثنائية، الفارس السوري الشاب أسامة الزبيبي مع الفرس «سي اس اف داي دريمر»، بزمن المرحلة الثانية 24:05 ثانية، وهو الفوز الثاني على التوالي من فئة الثلاث نجوم للفارس أسامة الزبيبي، وجاءت المنافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة، برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، وتنافس فيها 71 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 30 فارساً، ونال جائزة المركز الثاني فارسنا الشاب عبد الله حمد الكربي مع الجواد «اس كيه اس أريزونا توب»، وبزمن 24:21 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس الأردني محمد ناصر، مع الفرس «كليوربلات»، وأنهى المرحلة الثانية في زمن 24:60 ثانية.

وفي ثانية المنافسات الدولية لفئة الأشبال، فاز الفارس البحريني عبد الله محمد نظام في منافسة من جولة واحدة مع جولة للتمايز، برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وصمم مسارها بحواجز ارتفاعها 110 سم، وتنافس فيها 26 فارساً وفارسة، وصعد 9 فرسان إلى جولة التمايز، وأكملها 6 فرسان دون خطأ، وتصدرهم الفارس البحريني عبد الله نظام مع الفرس «كانسي»، وبزمن التمايز 28:62 ثانية.

وتصدر فارسنا سيف عويضة الكربي، المنافسة الدولية الأولى لفئة الفرسان الشباب، بمواصفات المرحلتين الخاصة، برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وتنافس فيها 20 فارساً وفارسة، وأكمل 9 فرسان المرحلتين دون خطأ، وبفارق التوقيت توّج بجائزة المركز الأول فارسنا سيف عويضة الكربي مع الجواد «دينكي توي زد»، في 28:75 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني فارسنا الشيخ خالد سلطان خالد القاسمي، مع الجواد «إكساليبور 3» في 29:73 ثانية.