بعد إخفاق فينيسيوس.. هل يصبح مبابي «رونالدو الجديد» في «ديربي مدريد»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



منذ رحيل كريستيانو رونالدو عام 2018، يبحث ريال مدريد عن قائد جديد لتسجيل الأهداف في مباريات «الديربي» أمام أتلتيكو مدريد.

ولم يستطع فينيسيوس جونيور ورودريجو تعويض أهمية «الدون» في «الديربي»، خاصة أنه أحرز 22 هدفاً خلال 31 مباراة خاضها أمام «الروخي بلانكوس»، ومع وصول كيليان مبابي، جدد مشجعو مدريد الأمل في الهيمنة على هذه «المواجهات الكبرى».

وواجه المهاجمون الحاليون لريال مدريد صعوبة في إحداث تأثير في مباريات «الديربي»، حيث لعب فينيسيوس 14 مباراة أمام أتلتيكو، وسجل مرة واحدة، بينما وجد رودريجو طريقه إلى الشباك مرتين في 12 مباراة، حتى كريم بنزيمة، الذي حاول القيام بدور رونالدو بعد رحيله، نجح في التسجيل في 5 مباريات «ديربي».

ويأتي ظهور مبابي الأول في «ديربي مدريد» في لحظة حاسمة، بعد غيابه عن أول مباراة في الموسم بسبب الإصابة، ولكن رغم من توقف سلسلة تسجيله مؤخراً في خسارة أمام إسبانيول، إلا أنه لا يزال يقدم أداءً رائعاً، ولا يمكن إنكار قدرته على حسم المباريات، ولكن يجب أن يثبت ذلك في مباراة نجح فيها دييجو سيميوني باستمرار في القضاء على خطورة الخط الأمامي للريال، خاصة المهاجمين البرازيليين.

يعد أتلتيكو مدريد منافساً صعباً لفينيسيوس الذي لم يسجل ضده أبداً في الدوري الإسباني، على الرغم من مواجهته أكثر من 10 مرات، بينما جاء هدفه الوحيد أمام أتلتيكو في الوقت الإضافي من مباراة كأس الملك، ما عزز الحاجة إلى مهاجم قاتل في هذه المواجهات، وهنا يمكن لمبابي أن يُحدث الفارق، ويستعيد التهديد المستمر الذي فرضه رونالدو على أتلتيكو.

وبدعم من كارلو أنشيلوتي، يعتمد ريال مدريد على ثلاثي هجومه، على أمل أن ينجح مبابي فيما فشل فيه غيره، واستعادة سيطرة ريال مدريد على «الديربي»، ومع ذلك، يواجه تحدياً تكتيكياً صعباً أمام أتلتيكو مدريد ​​الذي يتفوق في إيقاف أفضل اللاعبين.

ويأتي أول اختبار كبير لمبابي في «سانتياغو برنابيو»، حيث يترقب المشجعون لمعرفة ما إذا كان نجمهم الجديد قادراً على التألق في «ديربي» أحكم كريستيانو رونالدو قبضته عليه قبل رحيله من «قلعة الملكي».