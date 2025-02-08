أبوظبي تستضيف «يونيون للتزلج الاستعراضي»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت في أبوظبي كأس «يونيون» الدولية للتزلج الاستعراضي، بمشاركة 304 لاعبين ولاعبات يمثلون 26 دولة، من بينهم 78 متسابقاً من الإمارات، وتُقام البطولة، التي ينظمها اتحاد الرياضات الشتوية، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، في حلبة التزلج بمدينة زايد الرياضية.

وثمّن جمعة محمد الظاهري، الأمين العام لاتحاد الرياضات الشتوية، الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، مشيداً برعاية مجلس أبوظبي الرياضي للبطولة، والتي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية للرياضات الشتوية.

وأضاف الظاهري أن البطولة تمثل محطة مهمة على طريق استضافة العاصمة أبوظبي لحدث عالمي أكبر في التزلج الاستعراضي، والمقرر تنظيمه في أكتوبر المقبل، ما يعكس التطور السريع للرياضات الشتوية في الدولة.

ورحب اتحاد الرياضات الشتوية بالرياضيين والمدربين والمسؤولين والداعمين في أبوظبي، لحضور أول نسخة لكأس يونيون للتزلج الاستعراضي على الجليد.

وتعد كأس «يونيون»، إضافة جديدة إلى الأجندة الرياضية الدولية للإمارات، مما يعزز من مكانتها وجهة رياضية عالمية، قادرة على استضافة البطولات الكبرى، وتحقيق نجاحات جديدة في مختلف الرياضات.