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الرياضة

ماجواير يطالب «اليونايتد» بتحويل «أولد ترافورد» إلى «حصن منيع»!

ماجواير يطالب «اليونايتد» بتحويل «أولد ترافورد» إلى «حصن منيع»!
8 فبراير 2025 19:32

لندن (د ب أ)

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قال هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، إن فريقه يجب أن يحول ملعبه «أولد ترافورد» إلى حصن منيع، وإن يستعيد الثقة، بعد أداء سيئ للفريق في الموسم الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الهزيمة بنتيجة صفر-2 أمام كريستال بالاس الأسبوع الماضي كانت السابعة للفريق على ملعبه هذا الموسم، وبدا أن الفريق يتعرض للتهديد ذاته في مواجهته مع ليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان على اللاعبين، بعد نهاية الشوط الأول في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور الرابع بالبطولة، حيث تسبب الأداء السيئ للاعبي المدرب البرتغالي روبن أموريم، في تقدم ليستر سيتي بهدف لبوبي ديكوردفا ريد قبل نهاية الشوط.
ونجح الفريق المضيف في العودة في النتيجة ليحقق الفوز بنتيجة 2-1 عن طريق المهاجم البديل جوشوا زيركزي، والمدافع هاري ماجواير، وهو الهدف المثير للجدل لوجود حالة تسلل، لكن ماجواير يدرك جيداً أن التحسن في أداء الفريق أمر مهم للغاية.
وقال مدافع منتخب إنجلترا مبتسماً، حينما سئل إذا كان أموريم قد حطم الشاشة الموجودة في غرفة الملابس بين الشوطين، مثلما حدث عقب مباراة برايتون التي خسرها الفريق 3-1 على ملعبه الشهر الماضي: «لا مزيد من الشاشات».
وأضاف ماجواير:«لا لقد كان هادئاً بين الشوطين وتحدث عن الطريقة التي سنلعب بها، وقال إننا نحتاج لتسجيل هدف، ومن ثم سنفوز بالمباراة وأثبت صحة كلامه».
وقال: «كان يعتقد أننا يمكننا تغيير وتيرة المباراة وقد قمنا بذلك، وأدخل أليخاندرو جارناتشو، والذي أضاف المزيد من السرعة لهجومنا».
وأضاف: «بالطبع لا يمكننا أن نبدأ المباريات مثلما حدث في أولد ترافورد».
وقال اللاعب الدولي الإنجليزي: «أعتقد أننا قدمنا سلسلة نتائج سلبية في أولد ترافورد أظن أن سبب ذلك هو فقدان اللاعبين للثقة في اللعب أمام هذا الحشد الكبير من الجماهير».
وأضاف: «هذا شيء يجب أن نقوم بتعديله، لأنه إذا أردت أن نكون فريقاً ناجحاً، يجب علينا أن نبذل جهداً كبيراً وأن نجعل المهمة صعبة على الفرق التي تأتي إلى هنا، لم نقدم أداءً جيداً في الشوط الأول من المباراة أمام ليستر».

كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر يونايتد
ليستر سيتي
هاري ماجواير
روبن أموريم
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