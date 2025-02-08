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الرياضة

مانشستر سيتي.. «التأهل الصعب»

مانشستر سيتي.. «التأهل الصعب»
8 فبراير 2025 19:40

لندن (د ب أ) 

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تأهل مانشستر سيتي بصعوبة بالغة إلى دور الـ16، بعد الفوز على مضيفه ليتون أورينت 2-1 ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
تقدم ليتون أورينت بهدف ذاتي في الدقيقة 16 سجله ستيفان أورتيجا حارس مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه، أثناء محاولة التصدي لتسديدة من منتصف الملعب ارتطمت بالعارضة، ثم جسد أورتيجا، قبل أن تدخل الشباك.
وأشرك جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الثلاثي المنضم حديثاً لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، عمر مرموش وفيتور ريس ولاعب الوسط جونزاليس الذي غادر الملعب متأثراً بإصابة في الضلوع بعد مرور 20 دقيقة. وأضاع «السيتي» ثلاث فرص مؤكدة لإدراك التعادل في الشوط الأول، أهدرها إلكاي جوندوجان وعمر مرموش وسافينيو، لتنتهي أول 45 دقيقة بتقدم الضيوف. ولعب البدلاء دوراً كبيراً في فوز مانشستر سيتي في الشوط الثاني، حيث أدرك التعادل بهدف سجله الوافد الجديد عبد القادر خوسانوف في الدقيقة 56، بعدما حول برأسه اتجاه كرة سددها زميله ريكو لويس.
ومنح النجم البلجيكي كيفن دي بروين بطاقة التأهل لمانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 79، بينما سدد اللاعب الشاب جيمس ماكاتي كرة في القائم.
وبهذا التأهل الصعب ترتفع معنويات مانشستر سيتي ومدربه جوارديولا قبل اللقاء المرتقب أمام ريال مدريد، في الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.
وفي لقاء آخر أقيم بالتوقيت نفسه تأهل ميلوول بالفوز خارج أرضه على ليدز يونايتد بهدفين سجلهما فيمي عزيز في الدقيقتين 30 و55.

كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي
جوارديولا
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عمر مرموش
دوري أبطال أوروبا
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