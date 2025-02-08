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الرياضة

العين يعبر البطائح إلى المركز الثالث

العين يعبر البطائح إلى المركز الثالث
8 فبراير 2025 19:55

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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فاز العين على البطائح 2-1، في المباراة التي أقيمت باستاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة الـ15» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم.
وسجل هدفي «الزعيم»، إليخاندرو روميرو، في الدقيقة 15، وماتيوس سانابريا في الدقيقة 68، بينما أحرز هدف البطائح، أحمد سليمان في الدقيقة 18.
وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى «26 نقطة»، في المركز الثالث، بفارق نقطة عن النصر الذي يواجه بني ياس، فيما يملك البطائح «11 نقطة» في المركز الثاني عشر.
ويعد الفوز مهماً للعين في بداية مرحلة الصربي فلاديمير إيفيتش الذي تولى مهمة قيادة الفريق بدلاً من البرتغالي جارديم، ووضحت بصمات المدرب الجديد، حيث قدم العين أداء جماعياً دفاعياً وهجومياً، وكان الأكثر نشاطاً وسيطرة طوال الشوطين.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
البطائح
النصر
إيفيتش
ليوناردو جارديم
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