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الرياضة

الظفرة والعربي إلى «القمة المؤقتة» في «دوري الأولى»

الظفرة والعربي إلى «القمة المؤقتة» في «دوري الأولى»
8 فبراير 2025 20:31

 

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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صعد الظفرة والعربي إلى المركزين الأول والثاني على التوالي «مؤقتاً»، في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوز الظفرة أمام ضيفه جلف أف سي 5-1، على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، والعربي أمام مضيفه يونايتد 3- صفر، على استاد مدينة دبي الرياضية، في انطلاق «الجولة 16».
احتفل الظفرة بفوزه الأكبر في الموسم على حساب جلف أف سي «الأخير» 5- 1، وسجل أهداف «الفارس» محمد لامين ياتارا «هدفين» في الدقيقتين 40، و64، ريان يسلم في الدقيقة 45، محمد الخلوي في الدقيقة 68، وأحمد العطاس في الدقيقة 82»، فيما سجل هدف جلف أف سي طارق أبوستة في الدقيقة 89، ورفع الظفرة رصيده إلى 30 نقطة في «الصدارة»، فيما بقى جلف أف سي «المتذيل» برصيد 6 نقاط.
وأنهى العربي الشوط الأول أمام يونايتد متقدماً بهدف راشد عيسى في الدقيقة 44، قبل أن يضيف فارس غطاشة، وأحمد السيد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 79 و83، ورفع العربي رصيده إلى 30 نقطة في «الوصافة»، مقابل 21 نقطة ليونايتد «السادس».
وتستكمل مباريات «الجولة 16» يوم الأحد، حيث يلتقي الفجيرة وحتا في «قمة منتظرة» على ملعب الأول، والإمارات ومصفوت، الحمرية ودبا، وجلف يونايتد والذيد، فيما يغيب الجزيرة الحمراء ومجد للراحة.

 

دوري الدرجة الأولى
الظفرة
فريق العربي
الفجيرة
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