جوارديولا يسخر من حكام «البريميرليج»!



لندن (د ب أ)



اكتفى جوسيب جوارديولا مدرب مانسشتر سيتي بتعليقات ساخرة عن إصابة الوافد الجديد نيكو جونزاليس، في أول مباراة له مع الفريق أمام ليتون أورينت، في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

انضم جونزاليس لصفوف «السيتي» في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية قادماً من بورتو البرتغالي، وشارك في فوز فريقه الجديد بصعوبة على ليتون أورينت بنتيجة 2-1.

ولكن لاعب الوسط الإسباني الشاب اضطر لمغادرة الملعب، بعد مرور 20 دقيقة فقط، بعدما تعرض لكدمة قوية في الظهر.

وصرح جوارديولا عبر قناة (بي بي سي سبورت) «مرحباً به (جونزاليس) في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وحكامه، أعتقد أنه بات الآن أكثر دراية بطبيعة الحكام، لأنه ليس أمراً سهلاً، وتكون القرارات صعبة عندما تواجه فريقاً من الدرجات الأدنى».

وأضاف المدرب الإسباني «لعبنا مباراة جيدة، مباريات كأس الاتحاد تبقى دائماً مثيرة، وكنا ندرك أنهم فريق منظم وقوي بدنياً يجيد الانطلاق في المساحات، ولكننا قدمنا أداءً جيداً، وصنعنا الكثير من الفرص، وأنا سعيد بالتأهل، ولا أعتقد أننا عانينا في الشوط الأول، ربما واجهنا بعض الصعوبات في أول ربع ساعة، وبعدما تقدموا بهدف أول، سيطرنا على المباراة وصنعنا الكثير من الفرص». وبسؤاله عن مدى شعوره بالإحباط بعد اضطراره لإشراك الثنائي فيل فودين وكيفن دي بروين من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، أتم جوارديولا تصريحاته «لا بالطبع، هذا سبب وجودهما، نتعامل مع كأس الاتحاد بجدية شديدة، والدفع بالثنائي كان أفضل قرار اتخذته، أنا سعيد بكيفن دي بروين لقد سجل هدف الفوز بعد تحرك جيد للغاية».