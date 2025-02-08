الأحد 9 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا يسخر من حكام «البريميرليج»!

جوارديولا يسخر من حكام «البريميرليج»!
8 فبراير 2025 20:49

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مانشستر سيتي.. «التأهل الصعب»
إيمري ينتظر «أستون فيلا النصف الثاني»!


اكتفى جوسيب جوارديولا مدرب مانسشتر سيتي بتعليقات ساخرة عن إصابة الوافد الجديد نيكو جونزاليس، في أول مباراة له مع الفريق أمام ليتون أورينت، في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
انضم جونزاليس لصفوف «السيتي» في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية قادماً من بورتو البرتغالي، وشارك في فوز فريقه الجديد بصعوبة على ليتون أورينت بنتيجة 2-1.
ولكن لاعب الوسط الإسباني الشاب اضطر لمغادرة الملعب، بعد مرور 20 دقيقة فقط، بعدما تعرض لكدمة قوية في الظهر.
وصرح جوارديولا عبر قناة (بي بي سي سبورت) «مرحباً به (جونزاليس) في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وحكامه، أعتقد أنه بات الآن أكثر دراية بطبيعة الحكام، لأنه ليس أمراً سهلاً، وتكون القرارات صعبة عندما تواجه فريقاً من الدرجات الأدنى».
وأضاف المدرب الإسباني «لعبنا مباراة جيدة، مباريات كأس الاتحاد تبقى دائماً مثيرة، وكنا ندرك أنهم فريق منظم وقوي بدنياً يجيد الانطلاق في المساحات، ولكننا قدمنا أداءً جيداً، وصنعنا الكثير من الفرص، وأنا سعيد بالتأهل، ولا أعتقد أننا عانينا في الشوط الأول، ربما واجهنا بعض الصعوبات في أول ربع ساعة، وبعدما تقدموا بهدف أول، سيطرنا على المباراة وصنعنا الكثير من الفرص». وبسؤاله عن مدى شعوره بالإحباط بعد اضطراره لإشراك الثنائي فيل فودين وكيفن دي بروين من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، أتم جوارديولا تصريحاته «لا بالطبع، هذا سبب وجودهما، نتعامل مع كأس الاتحاد بجدية شديدة، والدفع بالثنائي كان أفضل قرار اتخذته، أنا سعيد بكيفن دي بروين لقد سجل هدف الفوز بعد تحرك جيد للغاية».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
جوارديولا
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
50 قتيلاً بكمين استهدف قافلة بشمال شرق مالي
الأخبار العالمية
50 قتيلاً بكمين استهدف قافلة بشمال شرق مالي
اليوم 13:15
سلام يعلن تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيراً
الأخبار العالمية
سلام يعلن تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيراً
اليوم 13:12
تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
اليوم 13:09
الإفراج عن 183 فلسطينياً وإطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين
الأخبار العالمية
الإفراج عن 183 فلسطينياً وإطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين
اليوم 13:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©