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الرياضة

بنشيتش تُتوج بـ«اللقب الثاني» في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»

بنشيتش تُتوج بـ«اللقب الثاني» في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»
8 فبراير 2025 21:19

مصطفى الديب (أبوظبي)

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تُوجت السويسرية بليندا بنشيتش، بلقب «النسخة الثالثة» لبطولة «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات»، بفوزها على الأميركية آشلين كروجر 4-6 و6-1 و6-1، في نهائي قوي ومثير.
وأقيمت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس على مدار 8 أيام، وتأتي ضمن بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات فئة 500 نقطة، وشارك فيها نخبة من المصنفات الأوائل على مستوى العالم، بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.
وأحرزت بنشيتش لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخها، بعدما عانقت لقب «النسخة الأولى» عام 2023، لتعود إلى حصد الألقاب، بعد غياب عن المشاركة في البطولات عام 2024.
شهد مراسم التتويج، عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية بالمجموعة، والدكتور أحمد القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وبورشيا آرتشر، الرئيس التنفيذي لرابطة محترفات التنس.
وحولت بنشيتش تأخرها بخسارة المجموعة الأولى 4-6، إلى فوز بسهولة في المجموعتين الثانية والثالثة 6-1 و6-1، بعد التراجع البدني الذي أصاب آشلين كروجر.
وفي منافسات الزوجي، فاز الثنائي المكون من اللاتفية يلينا أوستابينكو والأسترالية يلين بيريز على الصينية شواي تشانج والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-2 و6-1.
من جانبها أعربت البطلة السويسرية عن سعادتها البالغة بحصد اللقب، موجهة التحية لمنافستها في النهائي كروجر، مؤكدة أنها قدمت مباراة رائعة.
وأهدت الفوز إلى عائلتها وطفلها الصغير الذي احتفلت معه وزوجها بالتتويج،
كما وجّهت الشكر إلى الجماهير التي ساندتها بقوة، وأشادت بتنظيم البطولة الرائع، مؤكدة أن كل شيء في أبوظبي كان رائعاً للغاية، ويساعد على النجاح والتميز.


 

الإمارات
أبوظبي
التنس
بطولة مبادلة للتنس
مجلس أبوظبي الرياضي
عارف العواني
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