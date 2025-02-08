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الرياضة

الإمارات تحصد 8 ميداليات في «آسيوية الدراجات»

الإمارات تحصد 8 ميداليات في «آسيوية الدراجات»
8 فبراير 2025 21:27

 
بانكوك (وام)

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اختتم منتخب الدراجات لأصحاب الهمم مشاركته في بطولة آسيا للدراجات التي أقيمت في تايلاند، محققاً إنجازاً لافتاً بحصد ثماني ميداليات متنوعة، منها أربع ذهبيات، وفضية واحدة، وثلاث برونزيات.
وشهد اليوم الختامي للبطولة تألقاً إماراتياً لافتاً، حيث نجح سالم الجنيبي في الفوز بالميدالية الذهبية في سباق فئة C3 لمسافة 42.8 كم، وأضاف أحمد البدواوي ذهبية جديدة للإمارات في سباق فئة C5 لمسافة 64.2 كم، فيما حل عبدالله البلوشي ثانياً في السباق نفسه ليحصد الميدالية الفضية بعد منافسة قوية.
وواصلت البطلة سلامة الخاطري تألقها بحصد ذهبية فئة C5 لمسافة 42.8 كم، فيما أضاف عايض الأحبابي البرونزية في سباق فئة H3 لمسافة 64.2 كم، ليختتم المنتخب مشاركته بسجل متميز من الإنجازات.
من جانبه، هنأ محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، أفراد البعثة على هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الأداء الذي قدمه اللاعبون يعكس تطور رياضة أصحاب الهمم في الدولة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل لتحقيق المزيد من النجاحات.
وأشاد ذيبان المهيري، رئيس بعثة المنتخب، بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون والتحديات التي واجهوها أمام نخبة من أفضل الدراجين في القارة، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس مدى تطور رياضة الدراجات الهوائية واليدوية لأصحاب الهمم في الإمارات.

 

الإمارات
الدراجات
أصحاب الهمم
تايلاند
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