الأحد 9 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفركوزن يضع أحلامه في «مهب الريح»!

ليفركوزن يضع أحلامه في «مهب الريح»!
8 فبراير 2025 21:29

 
برلين (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«ديمبلي 13» يتفوق على كين ومبابي في 2025!
بايرن ميونيخ.. «الفارق 9» بـ «كين 20»


سقط باير ليفركوزن في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فولفسبورج، ضمن المرحلة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم.
وأدى التعادل إلى ابتعاد حامل اللقب عن بايرن ميونيخ المتصدر بفارق ثماني نقاط، بعد فوز الأخير على فيردر بريمن 3-0.
وهذه كانت المباراة الأخيرة لليفركوزن، قبل أن يستضيف بايرن ميونيخ السبت المقبل في قمة مصيرية له.
وأبقى المدرب الإسباني شابي ألونسو عدداً من لاعبيه على مقاعد الاحتياط على غرار فلوريان فيرتس، التشيكي باتريك شيك والهولندي جيريمي فريمبونج، بعد أن خاض «دي فيركسيلف» مباراة ماراثونية في كأس ألمانيا أمام كولن لم يستطع حسمها سوى بعد التمديد 3-2.
وفي ظل غياب نجومه الثلاثة، عانى ليفركوزن من نقص في المرونة، وأضاع الفرنسي نوردي موكييلي فرصة ذهبية لمنح الضيوف التقدم بعد 22 دقيقة لكن رأسيته مرت فوق العارضة.
ودفع ألونسو بفيرتس وفريمبونج إلى الملعب في الدقيقة 60، إلا أن الضيوف عانوا من شح في الفرص رغم سيطرتهم على الاستحواذ.
وطالب فيرتس بركلة جزاء قبل 13 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، إثر احتكاك بسيط، لكن الحكم أكد على قراره بعدم احتساب ركلة جزاء، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار».
وأهدر فيرتس (21 عاماً) فرصة أخرى لحسم النقاط الثلاث لليفركوزن في الوقت بدلا من الضائع، إلا أن تسديدته مرت فوق المرمى.
وهذه النقطة الرابعة التي يهدرها حامل اللقب في المباريات الثلاث الأخيرة، ما يضع آماله بالدفاع عن لقبه في مهب الريح.
من جهة أخرى، تواصلت معاناة بوروسيا دورتموند، وتلقى هزيمة صعبة في عقر داره أمام شتوتجارت وصيف الموسم الماضي 1-2.
وخاض مدرب دورتموند الجديد نيكو كوفاتش مباراته الأولى على رأس الفريق منذ تعيينه خلفاً للتركي نوري شاهين في أواخر يناير.
وتقدم شتوتجات بثنائية بفضل هدفي فالديمار أنتون بالخطأ في مرماه (50) وجيف شابو (61)، قبل أن يقلص يوليان براندت النتيجة لدورتموند (81).
وطُرد من جانب أصحاب الأرض النرويجي يوليان رييرسون قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.
وبات شتوتجارت رابعاً مؤقتاً برصيد 35 نقطة، فيما تجمّد رصيد دورتموند عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
بايرن ميونيخ
دورتموند
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
50 قتيلاً بكمين استهدف قافلة بشمال شرق مالي
الأخبار العالمية
50 قتيلاً بكمين استهدف قافلة بشمال شرق مالي
اليوم 13:15
سلام يعلن تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيراً
الأخبار العالمية
سلام يعلن تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيراً
اليوم 13:12
تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
اليوم 13:09
الإفراج عن 183 فلسطينياً وإطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين
الأخبار العالمية
الإفراج عن 183 فلسطينياً وإطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين
اليوم 13:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©