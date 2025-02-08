ليفركوزن يضع أحلامه في «مهب الريح»!



برلين (أ ف ب)



سقط باير ليفركوزن في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فولفسبورج، ضمن المرحلة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأدى التعادل إلى ابتعاد حامل اللقب عن بايرن ميونيخ المتصدر بفارق ثماني نقاط، بعد فوز الأخير على فيردر بريمن 3-0.

وهذه كانت المباراة الأخيرة لليفركوزن، قبل أن يستضيف بايرن ميونيخ السبت المقبل في قمة مصيرية له.

وأبقى المدرب الإسباني شابي ألونسو عدداً من لاعبيه على مقاعد الاحتياط على غرار فلوريان فيرتس، التشيكي باتريك شيك والهولندي جيريمي فريمبونج، بعد أن خاض «دي فيركسيلف» مباراة ماراثونية في كأس ألمانيا أمام كولن لم يستطع حسمها سوى بعد التمديد 3-2.

وفي ظل غياب نجومه الثلاثة، عانى ليفركوزن من نقص في المرونة، وأضاع الفرنسي نوردي موكييلي فرصة ذهبية لمنح الضيوف التقدم بعد 22 دقيقة لكن رأسيته مرت فوق العارضة.

ودفع ألونسو بفيرتس وفريمبونج إلى الملعب في الدقيقة 60، إلا أن الضيوف عانوا من شح في الفرص رغم سيطرتهم على الاستحواذ.

وطالب فيرتس بركلة جزاء قبل 13 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، إثر احتكاك بسيط، لكن الحكم أكد على قراره بعدم احتساب ركلة جزاء، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار».

وأهدر فيرتس (21 عاماً) فرصة أخرى لحسم النقاط الثلاث لليفركوزن في الوقت بدلا من الضائع، إلا أن تسديدته مرت فوق المرمى.

وهذه النقطة الرابعة التي يهدرها حامل اللقب في المباريات الثلاث الأخيرة، ما يضع آماله بالدفاع عن لقبه في مهب الريح.

من جهة أخرى، تواصلت معاناة بوروسيا دورتموند، وتلقى هزيمة صعبة في عقر داره أمام شتوتجارت وصيف الموسم الماضي 1-2.

وخاض مدرب دورتموند الجديد نيكو كوفاتش مباراته الأولى على رأس الفريق منذ تعيينه خلفاً للتركي نوري شاهين في أواخر يناير.

وتقدم شتوتجات بثنائية بفضل هدفي فالديمار أنتون بالخطأ في مرماه (50) وجيف شابو (61)، قبل أن يقلص يوليان براندت النتيجة لدورتموند (81).

وطُرد من جانب أصحاب الأرض النرويجي يوليان رييرسون قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وبات شتوتجارت رابعاً مؤقتاً برصيد 35 نقطة، فيما تجمّد رصيد دورتموند عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.