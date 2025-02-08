الأحد 9 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيفرتون يودع كأس الاتحاد الإنجليزي

إيفرتون يودع كأس الاتحاد الإنجليزي
8 فبراير 2025 22:01

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ليفربول يُحارب «لعنة 9 فبراير»!
برايتون يطرد تشيلسي!


تأهل فولهام وبورنموث إلى دور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وصعد فولهام بعد الفوز خارج ملعبه على ويجان 2-1، سجل رودريجو مونيز هدفي فولهام في الدقيقتين 23 و55، بينما أحرز جوني سميث هدف ويجان الوحيد في الدقيقة 50.
وفي مباراة أخرى، ودع إيفرتون المسابقة بالخسارة على ملعبه ووسط جماهيره أمام بورنموث بهدفين، سجل أنطوان سيمينو من ركلة جزاء، ودانييل جيبيسون هدفي بورنموث في الدقيقتين 23 و43.
وتأهل بيرنلي بفوز ثمين خارج ملعبه أمام ساوثهامبتون بهدف سجله ماركوس إدواردز في الدقيقة 77.
وبسهولة بالغة، تأهل إبسويتش تاون بالفوز على مضيفه كوفنتري سيتي 4 -1، سجل جورج هيرست من ركلة جزاء، وجاك كلارك «ثنائية» وجادين فيلوجين أهداف إبسويتش في الدقائق 2 و28 و37 و63، بينما سجل جويل لاتيبودير هدف كوفنتري سيتي في الدقيقة 8.

كأس الاتحاد الإنجليزي
فولهام
إيفرتون
بورنموث
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
50 قتيلاً بكمين استهدف قافلة بشمال شرق مالي
الأخبار العالمية
50 قتيلاً بكمين استهدف قافلة بشمال شرق مالي
اليوم 13:15
سلام يعلن تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيراً
الأخبار العالمية
سلام يعلن تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيراً
اليوم 13:12
تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
اليوم 13:09
الإفراج عن 183 فلسطينياً وإطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين
الأخبار العالمية
الإفراج عن 183 فلسطينياً وإطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين
اليوم 13:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©