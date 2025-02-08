إيفرتون يودع كأس الاتحاد الإنجليزي



لندن (د ب أ)



تأهل فولهام وبورنموث إلى دور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وصعد فولهام بعد الفوز خارج ملعبه على ويجان 2-1، سجل رودريجو مونيز هدفي فولهام في الدقيقتين 23 و55، بينما أحرز جوني سميث هدف ويجان الوحيد في الدقيقة 50.

وفي مباراة أخرى، ودع إيفرتون المسابقة بالخسارة على ملعبه ووسط جماهيره أمام بورنموث بهدفين، سجل أنطوان سيمينو من ركلة جزاء، ودانييل جيبيسون هدفي بورنموث في الدقيقتين 23 و43.

وتأهل بيرنلي بفوز ثمين خارج ملعبه أمام ساوثهامبتون بهدف سجله ماركوس إدواردز في الدقيقة 77.

وبسهولة بالغة، تأهل إبسويتش تاون بالفوز على مضيفه كوفنتري سيتي 4 -1، سجل جورج هيرست من ركلة جزاء، وجاك كلارك «ثنائية» وجادين فيلوجين أهداف إبسويتش في الدقائق 2 و28 و37 و63، بينما سجل جويل لاتيبودير هدف كوفنتري سيتي في الدقيقة 8.