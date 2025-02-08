الوحدة يعود إلى «سكة الانتصارات» بـ«الثلاثة»



مصطفى الديب (أبوظبي)

عاد الوحدة إلى «سكة الانتصارات»، على حساب خورفكان 3-1، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ضمن «الجولة 15» من «دوري أدنوك للمحترفين»،

ولم يحقق «العنابي» الفوز منذ «الجولة 11»، حيث تعادل في مباراة وخسر مباراتين، ورفع الوحدة رصيده إلى «25 نقطة» في حين توقف رصيد خورفكان عند «15 نقطة».

وحول «العنابي» تأخره بهدف سجله دومبيا في الدقيقة 16، إلى انتصار بثلاثة أهداف أحرزها إبراهيما ديارا في الدقيقة 35، وعمر خربين في الدقيقة 51، أحمد نور الله في الدقيقة 69، وشهدت الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول طرد دومبيا لاعب خورفكان للخشونة.