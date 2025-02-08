«أوجاع الكاحل» تُبعد «الملك ليبرون»

لوس أنجلوس (أ ف ب)



يغيب النجم ليبرون جيمس عن مباراة فريقه لوس أنجلوس ليكرز أمام إنديانا بايسرز السبت ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد شعوره بألم في كاحله الأيسر، بحسب ما أعلن ناديه.

وهذه المباراة الرابعة التي سيغيب عنها «الملك» هذا الموسم، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من تسجيله أعلى رصيد هجومي له هذا الموسم بـ42 نقطة، خلال الفوز على جولدن ستايت ووريرز، ليلحق بالأسطورة مايكل جوردان باعتبارهما اللاعبين الوحيدين اللذين سجلا 40 نقطة أو أكثر في مباراة بعد تجاوز سن الأربعين.

كما بات جيمس أصغر وأكبر لاعب يسجل 40 نقطة في مباراة واحدة، بعد أن فعل ذلك في سن 19 عاماً و88 يوماً في موسمه الأول مع كليفلاند كافالييرز ومرة أخرى في سن 40 عاماً و38 يوماً الخميس.

ويبلغ معدل جيمس في موسمه الثاني والعشرين 24.5 نقطة و9 تمريرات حاسمة و7.8 متابعة في المباراة الواحدة.

وكان ليكرز قد فاز بأربع مباريات توالياً و10 من أصل آخر 12 مباراة له قبل أن يستضيف بايسرز السبت.

كما يترقب جمهور ليكرز خوض النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش مباراته الأولى بقميص الفريق، بعد أن انضم ابن الـ25 عاماً بصفقة تبادل مزلزلة من دالاس مافريكس مقابل أنتوني ديفيس.

ولا يزال دونتشيتش يتعافى من إصابة في ربلة الساق، ومن المرجح أن يخوض باكورة مبارياته مع ليكرز أمام يوتا جاز الاثنين.