الأحد 9 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أوجاع الكاحل» تُبعد «الملك ليبرون»

«أوجاع الكاحل» تُبعد «الملك ليبرون»
8 فبراير 2025 23:10

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ويمبانياما يختار «الفريق الدولي» في مباراة كل النجوم
جيمي باتلر وميامي هيت.. نهاية «العلاقة المضطربة»


يغيب النجم ليبرون جيمس عن مباراة فريقه لوس أنجلوس ليكرز أمام إنديانا بايسرز السبت ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد شعوره بألم في كاحله الأيسر، بحسب ما أعلن ناديه.
وهذه المباراة الرابعة التي سيغيب عنها «الملك» هذا الموسم، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من تسجيله أعلى رصيد هجومي له هذا الموسم بـ42 نقطة، خلال الفوز على جولدن ستايت ووريرز، ليلحق بالأسطورة مايكل جوردان باعتبارهما اللاعبين الوحيدين اللذين سجلا 40 نقطة أو أكثر في مباراة بعد تجاوز سن الأربعين.
كما بات جيمس أصغر وأكبر لاعب يسجل 40 نقطة في مباراة واحدة، بعد أن فعل ذلك في سن 19 عاماً و88 يوماً في موسمه الأول مع كليفلاند كافالييرز ومرة أخرى في سن 40 عاماً و38 يوماً الخميس.
ويبلغ معدل جيمس في موسمه الثاني والعشرين 24.5 نقطة و9 تمريرات حاسمة و7.8 متابعة في المباراة الواحدة.
وكان ليكرز قد فاز بأربع مباريات توالياً و10 من أصل آخر 12 مباراة له قبل أن يستضيف بايسرز السبت.
كما يترقب جمهور ليكرز خوض النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش مباراته الأولى بقميص الفريق، بعد أن انضم ابن الـ25 عاماً بصفقة تبادل مزلزلة من دالاس مافريكس مقابل أنتوني ديفيس.
ولا يزال دونتشيتش يتعافى من إصابة في ربلة الساق، ومن المرجح أن يخوض باكورة مبارياته مع ليكرز أمام يوتا جاز الاثنين.

كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
ليبرون جيمس
لوس أنجلوس ليكرز
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
سلام يعلن تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيراً
الأخبار العالمية
سلام يعلن تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيراً
اليوم 13:12
تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
اليوم 13:09
الإفراج عن 183 فلسطينياً وإطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين
الأخبار العالمية
الإفراج عن 183 فلسطينياً وإطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين
اليوم 13:03
25 ألف شركـة صغيرة ومتوسطة أسسها شباب الإمارات في 2024
اقتصاد
25 ألف شركـة صغيرة ومتوسطة أسسها شباب الإمارات في 2024
اليوم 12:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©