الريال وأتلتيكو يتعادلان في «ديربي مدريد» لمصلحة برشلونة!

مدريد (أ ف ب)



انتهت قمة المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم بين ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد بالتعادل 1-1 في «ديربي مثير»، وحافظ بذلك «الملكي» على صدارته بفارق نقطة عن جاره وملاحقه.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 50 نقطة في المركز الأول، مقابل 49 نقطة لجاره في المركز الثاني، ما يفسح في المجال أمام برشلونة ثالث الترتيب برصيد 45 نقطة أن يقترب منهما في حال انتصاره على مضيفه إشبيلية الأحد.

وفشل الريال في تحقيق انتصاره الأول على جاره في الدوري للمباراة الخامسة توالياً، تخللها أربعة تعادلات بالنتيجة عينها 1-1 وخسارة واحدة، علماً أن آخر انتصار له في «الديربي» يعود إلى تاريخ 18 سبتمبر 2022 بنتيجة 2-1 في ذهاب موسم 2022-2023 على ملعب أتلتيكو.

منح الأرجنتيني خوليان ألفاريز التقدم لفريقه (35 من ركلة جزاء)، وعادل النجم الفرنسي كيليان مبابي النتيجة (50).

وقال ألفاريز لقناة موفيستار «يتعين علينا أن نستمر على هذا المسار، نحن هنا في المعركة، وسنستمر فيها حتى النهاية».

وتابع «لا أستطيع أن أقول إنني لم أكن متوتراً بعض الشيء (بسبب ركلة الجزاء)، لكنني كنت متأكداً، كنت أعرف ما سأفعله، وكان هدفاً رائعاً للفريق».

دانت الأفضلية بشكل نسبي للضيوف في بداية المباراة، وسدّد البرازيلي صامويل لينو كرة من على مشارف منطقة الجزاء جانبت القائم الأيسر (14).

ولم يتأخر ردّ أصحاب الأرض، بيد أن تسديدتي البرازيليين رودريجو (18) وفينيسيوس جونيور (20) أخطأتا المرمى كذلك.

وشهدت الدقيقة 32 أول منعرج في القمة، وبعد كرة عرضية لعبها خافي جالان من الجهة اليسرى، سقط لينو أرضاً، إثر احتكاك مع الفرنسي أوريليان تشواميني، واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (الفار)، بعدما أظهرت الإعادة دهس الفرنسي على قدم البرازيلي.

ونجح ألفاريز في الدقيقة 35 بترجمة الركلة بنجاح، مانحاً فريقه التقدم ومسجلاً هدفه الأول في «ديربي» العاصمة والثاني له بالإجمال في مرمى «الملكي»: واجهه خمس مرات، مرتين مع أتلتيكو في الدوري الإسباني، وثلاث مرات مع مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، حيث أحرز هدفاً في إياب نصف النهائي موسم 2022-2023.

وارتفع نسق المباراة بشكل واضح بعد الهدف، في ظل محاولات فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إعادة المواجهة إلى نقطة البداية، مقابل اعتماد فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني على الهجمات المرتدة بقيادة الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان ولينو.

وانتفض بطل إسبانيا وأوروبا في الشوط الثاني، وأعاد القمة إلى نقطة البداية عبر مبابي الذي تابع إلى داخل المرمى كرة تهيّأت أمامه بعد تسديدة لزميله الإنجليزي جود بيلينجهام تصدّى لها المدافع الأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينيز، وذلك بعد عرضية رودريجو (50).

وردّت العارضة رأسية بيلينجهام من مسافة قريبة بعد عرضية فينيسيوس (52)، ثم تصدّى حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك لرأسية أخرى للإنجليزي بعد عرضية داني سيبايوس (57).

وعلى عكس المجريات، ومن هجمة مرتدة سريعة، وضع ألفاريز مواطنه جوليانو سيميوني في مواجهة المرمى بتمريرة متقنة، بيد أن الأخير أخطأ ترجمتها مسدداً من مسافة قريبة باتجاه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (60).

واستمر اكتساح أصحاب الأرض وسيطرتهم المطلقة مع مرور الدقائق، لكنهم اصطدموا ببراعة أوبلاك الذي تصدى لجميع محاولات أضلاع المثلث الهجومي مبابي وفينيسيوس ورودريجو بشكل خاص.