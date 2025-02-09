برايتون يطرد تشيلسي!



برايتون (رويترز)



سجل كاورو ميتوما هدفاً في الشوط الثاني، حسم فوز برايتون 2-1 على ضيفه تشيلسي والتأهل على حسابه إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأهدى بارت فيربروخن حارس برايتون فريق تشيلسي التقدم في الدقيقة الخامسة، عندما حول كرة عرضية من كول بالمر إلى داخل شباكه بالخطأ، ولكن تأخر أصحاب الأرض لم يستمر كثيراً، إذ أدرك جورجينيو روتر التعادل بعدها بسبع دقائق بضربة رأس.

وكاد بالمر أن يتقدم لتشيلسي، الفائز باللقب ثماني مرات، قبل نهاية الشوط الأول لكنه أضاع الفرصة.

وكان برايتون الطرف الأفضل في الشوط الثاني، وحسم الجناح الياباني ميتوما الفوز في الدقيقة 57 بتسديدة رائعة، لكرة مرت فوق حارس تشيلسي روبرت سانشيز.

ولم يفز تشيلسي بذلك في أي مباراة خارج ملعبه بكل المسابقات منذ أوائل ديسمبر، وباتت الفرصة الواقعية الوحيدة أمامه للتتويج في أول موسم له تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا عبر دوري المؤتمر الأوروبي.

ويقدم برايتون أداءً متذبذباً في الدوري تحت قيادة مدربه فابيان هورزلر (31 عاماً)، لكنه قدم رد فعل رائع بعد الهزيمة الثقيلة 7-صفر أمام نوتنجهام فورست قبل أيام.

وقال طارق لامبتي جناح برايتون «من الجيد أن الجميع تكاتفوا، وأظهروا روحهم القتالية، وأظهرنا أننا متحدون، ونجحنا في تحويل الأمور إلى الأفضل».

وبدت الأمور سيئة بالنسبة لأصحاب الأرض، عندما أرسل بالمر كرة عرضية باتجاه المرمى، ووجهها فيربروخن إلى داخل الشباك، ولكن روتر أدرك التعادل سريعاً، عندما أرسل جويل فيلتمان عرضية من الناحية اليمنى مرت من اثنين من مدافعي تشيلسي، ووصلت إلى الفرنسي روتر الذي أسكنها شباك سانشيز بضربة رأس.

وأثيرت حالة من الشك قبل هدف الفوز لبرايتون، في ظل اشتباه بوجود لمسة يد، خلال بناء الهجمة، لكن ميتوما استعرض هدوء أعصابه وسدد الكرة ببراعة.