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الرياضة

ميلان.. «صيد المعاناة»

ميلان.. «صيد المعاناة»
9 فبراير 2025 09:28

 
روما (أ ف ب)

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عانى ميلان «المنقوص» الأمرين، قبل تخطي مضيفه إمبولي «المنقوص» كذلك 2-0، ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي شهدت استعراض قوة لأتالانتا بقيادة هداف الدوري ماتيو ريتيجي أمام مضيفه فيرونا 5-0.
ورفع «الروسونيري» رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع، ويملك مباراة مؤجلة أمام بولونيا، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 21 نقطة في المركز السابع عشر.
ويُعتبر الانتصار خير استعداد لفريق المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو قبل مواجهة فينورد الهولندي الأربعاء، ضمن الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الثاني توالياً ضمن جميع المسابقات، بعد تخطي روما 3-1 منتصف الأسبوع، وبلوغ نصف نهائي كأس إيطاليا.
ويدين كونسيساو بالعودة بالنقاط الثلاث لبدلائه مواطنه رافايل لياو والأميركي كريستيان بوليسيك، والوافد الجديد المكسيكي سانتياجو خيمينيز الذين قلبوا الأمور في الشوط الثاني.
ولم يشهد الشوط الأول خطورة تُذكر على المرميين، باستثناء تسديدة لاعب إمبولي المُعار من ميلان لورنتسو كولومبو من داخل المنطقة، والتي ردها القائم الأيسر لمرمى الدولي الفرنسي مايك مينيان (33).
وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، طرد الحكم لوكا بايريتو المدافع الإنجليزي فيكايو توموري لنيله بطاقة صفراء ثانية بعد إعاقته كولومبو (55).
ثم تعادلت كفة الفريقين بطرد لاعب المضيف لوكا ماريانوتشي، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» (65).
وافتتح لياو التسجيل برأسية إثر عرضية بوليسيك (68)، ثم أحرز خيمينيز هدفه الأول بقميص ميلان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد مراوغته أحد مدافعي إمبولي، إثر تمريرة حاسمة من بوليسيك (76).
وعزّز ريتيجي صدارته لترتيب هدافي الدوري برصيد 20 هدفاً، بعد تسجيله رباعية قاد بها أتالانتا إلى اكتساح مضيفه فيرونا 5-0.
ورفع فريق مدينة برجامو رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث، محققاً فوزه الخامس عشر في الدوري هذا الموسم، فيما تجمّد رصيد فيرونا عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر متكبداً خسارته الخامسة عشرة.
وعاد أتالانتا بانتصاره الكبير إلى السكة الصحيحة، بعد أيام قليلة من إقصائه من الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا على يد ضيفه بولونيا 0-1، منهياً بذلك سلسلة سلبية قوامها ثلاث مباريات تخللها خسارة وتعادلين ضمن جميع المسابقات.
ومنح الفوز جرعة معنوية لفريق المدرب جان بييرو جاسبيريني قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي الأربعاء ضمن ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وافتتح ريتيجي التسجيل في الدقيقة 21، ثم أضاف الهدف الثاني بعدها بأربع دقائق (25)، قبل تعميق البرازيلي إيديرسون الفارق (37).
وأكمل ريتيجي الهاتريك في الدقيقة 44، قبل التوقيع على الرباعية في الدقيقة 56، داخلا تاريخ أتالانتا، ليكون أول لاعب يسجّل 20 هدفاً بقميصه في أول 24 مباراة في الدوري الإيطالي.
وتعادل تورينو وضيفه جنوى 1-1، فرفع الأول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر مبتعدا بفارق نقطة عن ضيفه برصيد 27 نقطة في المركز الثاني عشر.
افتتح أصحاب الأرض التسجيل برأسية النرويجي مورتن ثورسبي بالخطأ في مرمى فريقه إثر ركلة ركنية (45+2)، وعادل أندريا بينامونتي النتيجة للضيوف (68).

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