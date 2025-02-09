ليفربول يُحارب «لعنة 9 فبراير»!

معتز الشامي (أبوظبي)

يواجه ليفربول شبح «لعنة التاسع من فبراير»، عندما يلتقي فريق بليموث في ملعب «هوم بارك»، مساء اليوم، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويسعى ليفربول إلى إنهاء لعنته في كأس الاتحاد الإنجليزي، المسابقة الأقدم في العالم، حيث سبق له لعب 3 مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي في التاسع من فبراير، وخسرها جميعاً.

وبدأت هذا اللعنة في بطولة 1900-1901، عندما تعرض الفريق للهزيمة 0-2 أمام نوتس كاونتي، قبل 71 عاماً من طرده أيضاً على يد ليدز يونايتد في نسخة 1971-1972.

كما انتهت مسيرة «الريدز» في كأس الاتحاد الإنجليزي 2015-2016 - الأولى تحت قيادة يورجن كلوب - في التاسع من فبراير، عندما سجل أنجيلو أوجبونا برأسه بعد ركلة حرة نفذها ديميتري باييت في الوقت الإضافي، ليقود وستهام يونايتد إلى النهائي على حساب ليفربول.

ومع ذلك، يحتفظ عملاق «ميرسيسايد» بذكريات جميلة عن رحلته الأخيرة إلى «هوم بارك»، عندما تغلب على بليموث 1-0 في مباراة الإعادة بالدور الثالث لموسم 2016-2017 بفضل هدف لوكاس ليفا الوحيد، بعد التعادل بدون أهداف في «أنفيلد».