ألكاراز.. «النهائي 22»

روتردام (أ ف ب)



لحق الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالمياً، بالأسترالي أليكس دي مينور إلى نهائي دورة روتردام الدولية في التنس، بعد فوز الأول على البولندي هوبرت هوركاتش بصعوبة 6-4 و6-7 و6-3، والثاني على الإيطالي ماتيا بيلوتشي 6-1 و6-2 ضمن نصف النهائي.

وقال ألكاراز «كانت المجموعة الأولى متقاربة للغاية، أعتقد أنه أتيحت له فرص التقدم 6-0، لذلك حاولت القتال على كل كرة وكل نقطة».

وأضاف «حاولت البقاء هناك ومواصلة القتال طوال الوقت، وقد أتى ذلك بثماره».

واستهل ألكاراز المباراة ببطء، حيث خسر إرساله مبكراً، قبل أن يتقدم هوركاتش 3-0.

وتفادى ألكاراز خسارة إرساله، قبل أن يصارع للعودة من بعيد، ويكسر إرسال منافسه في طريقه لحسم المجموعة 6-4.

وجاءت المجموعة الثانية أكثر تقارباً، حيث لم يستطع هوركاتش الفوز بها سوى بعد شوط كسر التعادل، حيث ارتكب ألكاراز خطأ مزدوجاً أتاح للبولندي فرصة فرض التعادل في المباراة.

وأتت المجموعة الثالثة شبيهة بالأولى، لكن ألكاراز كان المبادر إلى كسر إرسال منافسه، ما كان كافياً له لحسم المجموعة والمباراة.

وسيخوض ألكاراز المباراة النهائية الـ22 له في جولة المحترفين.

وقال اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً «أريد أن أكون أول لاعب إسباني يتمكن من الفوز بهذه البطولة، سأحاول ذلك، أنا سعيد حقاً لأنني سأتمكن من خوض المباراة النهائية في روتردام».

وفي المواجهة الأخرى من الدور نصف النهائي، نجح دي مينور في إظهار ثبات كبير بمواجهة بيلوتشي الذي أحدث مفاجأة من العيار الثقيل ببلوغه الدور نصف النهائي بعد إقصاء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي دانييل مدفيديف.

وقال دي مينور «أنا سعيد للغاية بالمستوى الذي قدمته».

وأضاف اللاعب الأسترالي عن بيلوتشي «لعب بثقة كبيرة طوال الأسبوع، لذا كنت أعلم أن المعركة ستكون صعبة للغاية».

وكان بيلوتشي قد بلغ نصف نهائي إحدى دورات الـ500 للمرة الأولى في مسيرته، لكنه عانى الأمرين لمتابعة مغامرته، حيث خسر إرساله ليتقدم الأسترالي 3-0 في المجموعة الأولى.

ونجح دي مينور في كسر إرسال منافسه للمرة الثانية في طريقه لحسم المجموعة 6-1.

وجدد الأسترالي تفوقه التام كاسرا إرسال بيلوتشي في بداية المجموعة الثانية، وفي حين حاول الأخير الصمود بتقليصه النتيجة إلى 2-5 إلا أن دي مينور كانت له الكلمة الأخيرة، ليحسم اللقاء مستفيداً من ارتكاب الإيطالي خطأه الـ30 غير المباشر في المباراة.

ويسعى دي مينور للظفر باللقب بعد أن خسر نهائي النسخة الماضية على يد الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالمياً، علماً أنه لم يخسر أي مجموعة في روتردام.

وقال دي مينور «الجماهير الهولندية تعاملني دائماً بشكل جيد للغاية، وأنا أحب العودة إلى هنا، لذا آمل أن أتمكن من الفوز باللقب هذه المرة».