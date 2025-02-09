«أبوظبي» بطل كأس «الإمارات الدولية للبولو»

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق أبوظبي بلقب بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو في نسختها الـ24، التي نظمها نادي غنتوت تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بمستوى (8 - 12 هانديكاب)، والتي شهدت مشاركة 6 فرق على مستوى النخبة، واختتمت مساء أمس على استاد الشيخ زايد الرئيسي بنادي غنتوت في احتفالية ضخمة، وسط حضور جماهيري استمتع بفقرات الاحتفال الأنيق، وجاء تتويج فريق أبوظبي الذهبي بفوزه على فريق بن دري بولو 12-10 بعد لقاء مثير.

نجح فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، ومعه توماس ديلفينو، وهوجو بارابوتشي وباوتيستا بيلو، في تسجيل أهداف الفوز والتفوق، فيما حاول فريق بن دري بقيادة نجمه محمد بن دري إدراك التعادل والانتقال لمرحلة التمديد، إلا أن إصرار فريق أبوظبي حال دون ذلك، لتنتهي المباراة بفوز أبوظبي.

شهد الحفل الختامي تتويج فريق لامار بالميدالية الذهبية لفرق دور الترضية بفوزه على فريق الباشا بنتيجة 5 أهداف ونصف مقابل 5 أهداف، بعدما رجحت كفة لامار في آخر 30 ثانية.

وأدار مباريات الجولة الختامية للبطولة، الطاقم الدولي الأرجنتيني المكون من سميث، ماتياس وسنتياجو وأوسكار، وعقب المباراة الختامية قام سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وخالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب، المدير التنفيذي، بتتويج الفرق الفائزة ونجوم الجولة الختامية وفي مقدمتهم هداف البطولة لاعب فريق أبوظبي باوتيستا بيلو برصيد 29 هدفاً.

واشتمل الحفل الختامي الأنيق على العديد من العروض الترفيهية المجتمعية، التي بدأت مع بازار الأسر المنتجة الإماراتية، وافتتاح قرية غنتوت التراثية، مع تقديم المأكولات الشعبية، كما استمتع الصغار بالفقرات الرياضية الترفيهية، بمشاركة فرق الفنون الشعبية والفرقة الحربية الإماراتية، وموسيقى شرطة أبوظبي، فيما تم في الختام إجراء سحوبات على تذاكر دخول الجماهير المجانية.