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الرياضة

سيميوني يشعل «ديربي» ريال مدريد وأتلتيكو بالغزل في برشلونة!

سيميوني يشعل «ديربي» ريال مدريد وأتلتيكو بالغزل في برشلونة!
9 فبراير 2025 11:15

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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تقاسم ريال مدريد وغريمه أتلتيكو نقاط «ديربي مدريد» بعد التعادل بهدف لكل منهما، في مباراة مليئة بالجدل.
لم يكن «ديربي مدريد» مجرد منافسة شرسة، بل مباراة محورية للفريقين من أجل الحصول على صدارة الدوري الإسباني.
التعادل في «البرنابيو» جعل برشلونة الفائز الأكبر في المباراة، وإذا تفوق على إشبيلية يقلص الفارق، ويبتعد بفارق نقطتين خلف «الريال» المتصدر، ونقطة خلف أتلتيكو «الوصيف».
وفور إطلاق صافرة نهاية «ديربي مدريد»، اشتعلت حرب التصريحات سريعاً، حيث أصر دييجو سيميوني مدرب «الأتليتي»، على تصريحاته السابقة بأن برشلونة «أفضل فريق في الدوري الإسباني»، وقال: «لا أزال أصر على أن برشلونة هو الفريق الأفضل في الدوري الإسباني».
وعن أداء فريقه في «الديربي»، قال سيميوني: «أتيحت لنا فرص للفوز بالمباراة، لكننا لم نتمكن من فعل ذلك».
في المقابل، قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، إن فريقه كان يستحق الحصول على النقاط الثلاث.
وعن ادعاءات سيميوني بأن برشلونة هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم، قال أنشيلوتي: «لكل شخص رأيه، ستكون بطولة تنافسية للغاية، وسعداء بكوننا متصدرين رغم الصعوبات».
ورفض أنشيلوتي التعليق على ضربة الجزاء التي احتسبت لأتلتيكو مدريد بعد خطأ تشواميني ضد سامو لينو، ورغم الجدل الدائر حول القرار، أوضح المدرب أنه لا يريد الانخراط في المناقشات، ويفضل التركيز على أداء فريقه.
وقال: «حكم الفيديو المساعد هو الذي احتسب ضربة الجزاء وليس الحكم، وكما قلت لا أريد الخوض في جدال كبير».

الدوري الإسباني
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ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
دييجو سيميوني
كارلو أنشيلوتي
برشلونة
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