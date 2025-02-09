فيشر.. «رقم عالمي» في «القاعات»



نيويورك (رويترز)



حطم العداء الأميركي جرانت فيشر الرقم القياسي العالمي لسباق 3000 متر داخل القاعات، في دورة ألعاب ميلروز بنيويورك، بعد منافسة مثيرة مع كول هوكر البطل الأولمبي لسباق 1500 متر.

وتنافس فيشر مع هوكر بقوة طوال السباق، قبل أن يتجاوز فيشر مواطنه الأميركي في المنعطف الأخير مسجلاً 7 دقائق و22:91 ثانية، ومحطماً الرقم القياسي العالمي الذي سجله الإثيوبي لاميشا جيرما عام 2023، وهو 7 دقائق و23:81 ثانية.

وكان فيشر (27 عاماً) قد أحرز البرونزية في سباقي 5000 و10000 متر بأولمبياد باريس 2024.

وأنهى هوكر السباق في 7 دقائق و23:14 ثانية، متفوقاً أيضاً على رقم جيرما.