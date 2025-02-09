52 دولة تخوض «دولية فزاع» لـ«قوى أصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تدشن 52 دولة «النسخة الـ16» لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، يوم الاثنين، بمضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، وسط مشاركة 400 لاعب ولاعبة يتنافسون في مسابقات المضمار 100 متر، 200 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر، 5000 متر والوثب الطويل، فيما تشمل مسابقات الميدان الجلة والقرص والصولجان والرمح والقفز العالي، حيث يبدأ موسم الجائزة الكبرى لـ«أم الألعاب» 2025 من دبي.

ورفعت المنتخبات المشاركة جاهزيتها لخوض تحدي نسخة دبي المؤهلة إلى بطولة العالم في الهند سبتمبر المقبل، حيث تشهد النسخة الجديدة لفزاع مشاركة العديد من الأبطال الشباب من لاعبي الإمارات، من أجل الاحتكاك وكسب الخبرات، فيما يقود الأبطال النخبة، السويسري مارسيل هوك الحائز على 5 ميداليات ذهبية في «بارالمبية طوكيو».

ورحب ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية، بالمنتخبات المشاركة في «أم الألعاب» في دبي، مؤكداً أن فرق العمل في قمة جاهزيتها لتقديم نسخة استثنائية بعد «بارالمبية باريس».

ووجه بالرقاد الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على اهتمامه ودعمه الكبيرين لأصحاب الهمم، حيث يحرص سموه على تقديم الدعم والرعاية لهم، ويؤكد دائماً على توفير سبل النجاح لأصحاب الهمم، مما كان له الأثر الكبير والملموس في مواصلة بطولات فزاع الدولية لدورها في تمكين «أصحاب الهمم»، وإلى مجلس دبي الرياضي وشركاء ورعاة بطولات 2025.

وقال: «الاستمرار في استضافة بطولات فزاع تحقق برؤية قيادتنا الرشيدة التي ظلت تحفزنا لتقديم العديد من المبادرات، من أجل المزيد من الإبداع والتميز، والتي ظلت ترفع دائماً شعار تمكين (أصحاب الهمم)، ليكتمل اندماج المجتمع، ونسعى جميعاً لتعزيز هذه الرؤية، وفق الاستراتيجية الموضوعة، لتصبح دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لرياضة (أصحاب الهمم)، ويتسابق الأبطال من مختلف قارات العالم للمشاركة في الحدث المهم، وأصبحت (فزاع) علامة فارقة ومتميزة».

وأضاف: «حرص الدول والأبطال على المشاركة في الحدث يعكس قيمة بطولات فزاع، والمستوى العالي الذي وصلت إليه، وتسعى اللجنة المنظمة لمواصلة تطوير البطولة».