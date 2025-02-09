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الرياضة

وفاة ملاكم لإصابة خطيرة في الدماغ

وفاة ملاكم لإصابة خطيرة في الدماغ
9 فبراير 2025 11:57

 
لندن (أ ف ب)

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توفي الملاكم الأيرلندي جون كوني عن 28 عاماً، بعد أسبوع من تعرضه لإصابة خطيرة في الدماغ، خلال دفاعه عن لقبه في وزن الريشة السوبر في الأول من فبراير، وفقاً لما أعلن مروّج أعماله مارك دنلوب.
وعانى كوني الذي كان يقبع في العناية المركزة من نزف في الدماغ، بعد نزاله ضد الويلزي ناثان هاولز في وزن الريشة السوبر في قاعة أولستر في بلفاست.
وأوقف الحكم النزال في الجولة التاسعة، قبل نقل كوني إلى المستشفى.
وقال دنلوب، في بيان: «ببالغ الحزن نضطر للإعلان عن وفاة كوني، بعد صراع دام أسبوعاً من أجل حياته».
وأضاف «لقد كان ابناً وأخاً وشريكاً محبوباً للغاية، ويستغرق الأمر منا جميعاً مدى الحياة، حتى ننسى مدى تميزه».
فاز الأيرلندي باللقب في نوفمبر 2023، بعد إسقاطه ليام جاينور بالضربة القاضية في الجولة الأولى، لكنه اضطر إلى قضاء عام خارج الحلبة بسبب إصابة في يده، عاد إلى الحلبات في أكتوبر الماضي، بانتصار على تامبيلا ماهاروسي من تنزانيا.

الملاكمة
أيرلندا
ويلز
تنزانيا
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