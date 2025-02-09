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الرياضة

صدارة «ثلاثية» في كأس الاتحاد لـ«كاتا» و«كوميتيه»

صدارة «ثلاثية» في كأس الاتحاد لـ«كاتا» و«كوميتيه»
9 فبراير 2025 12:05

الشارقة (الاتحاد)
اختتمت بطولة كأس الاتحاد للكوميتيه فردي فئات الأشبال والفتيات (أ وب) وفئة تحت 21 عاماً، والتي أقيمت على صالة نادي الشارقة بمشاركة 124 لاعباً ولاعبة يمثلون 10 أندية، وبانتهاء جولات الكوميتيه فردي تكون جولتا الكاتا والكوميتيه للفردي لفئات الأشبال والفتيات وفئة تحت 21 عاماً قد انتهت، مع ختام بطولات الكاتا والكوميتيه لكأس الاتحاد للفردي واحتساب النتائج بناءً على مجموع الميداليات لكل نادٍ.
وجاءت النتائج النهائية كالتالي: في فئة الإناث، توج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بكأس الاتحاد لفئة الفتيات (ب) وفئة تحت 21 عاماً، وفي فئة الذكور، توج الشارقة للألعاب الفردية بكأس الاتحاد لفئة الأشبال (ب)، كما توج شباب الأهلي بكأس الاتحاد لفئة تحت 21 عاماً.
قام بتتويج الفائزين اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والدكتور عبدالعزيز النومان، مستشار التطوير الرياضي لرئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الفردية، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.
شهدت البطولة عرضاً مميزاً قدّمه لاعبو ولاعبات الكاراتيه من أصحاب الهمم في أكاديمية أمباسادور الدولية، حيث أبدعوا في تقديم أداء استثنائي يعكس مهاراتهم العالية وروحهم القتالية بقيادة الدكتورة آية حسام مُدرسة التربية البدنية بأكاديمية امباسادور الدولية، وتأتي هذه الخطوة ضمن اهتمامات اتحاد الكاراتيه لإدراج بطولة خاصة لهؤلاء اللاعبين ضمن بطولاته المستقبلية، مما يعكس التزام الاتحاد بدعم الدمج الرياضي وتعزيز مشاركة الجميع في هذه الرياضة.

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