«ثلاثيات» شباب الأهلي «سيناريو مكرر» أمام عجمان

علي معالي (أبوظبي)



شهدت 6 دقائق ثلاثة أهداف أمام عجمان، لتمنح شباب الأهلي «المتصدر» 3 نقاط غالية جعلته يوسع الفارق مع الشارقة «الوصيف» إلى 4 نقاط، عقب نهاية «الجولة 15» من «دوري أدنوك للمحترفين».

بدأ مسلسل أهدف «الفرسان» في شباك «البرتقالي» في الدقيقة 38، وجاء الثاني في الدقيقة 42، واكتملت «الثلاثية» في الدقيقة 44، وقلص عجمان الفارق بهدف في الدقيقة 89.

«ثلاثيات» شباب الأهلي ليست غريبة في مبارياته مع عجمان، بدليل أن المشهد تكررت مرتين في الموسم الماضي، ومن قبله التفوق 3-1 خلال الدور الأول للموسم قبل الماضي.

وينطلق شباب الأهلي بـ «السرعة القصوى» تحت قيادة باولو سوزا المدير الفني، بعدما انتزع 7 انتصارات متتالية من بين 13 فوزاً بالدوري حتى الآن.

وشهدت المباراة تألق فيدريكو كارتابيا الذي أحرز الهدف الأول من ضربة جزاء، لتكون المرة العاشرة التي يهز فيها الشباك من «علامة الجزاء» بالدوري، كما أنه الهدف العاشر لـ «الفرسان» أمام «البرتقالي» من ضربات جزاء في دوري المحترفين، كما أن البرازيلي الشاب ماتيوس ليما يسجل للمباراة الثالثة على التوالي بالدوري، ليبلغ حصاده «5 أهداف».

وأبدى باولو سوزا مدرب شباب الأهلي سعادته بالفوز، وقال: «فارق كبير في المستوى بين الفريقين، وقبل إحراز الأهداف أتيحت لنا فرص عديدة، وكان بمقدورنا إنهاء الشوط الأول بنتيجة أكبر، وتحكم لاعبو فريقي في الشوط الثاني».