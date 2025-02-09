مدرب مارسيليا يكشف أسرار عدم الترحيب بـ«بوجبا»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يرفض الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لأوليمبيك مارسيليا الفرنسي، انضمام النجم بول بوجبا لاعب يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق إلى فريقه هذا الموسم، مبرراً ذلك بأنه لا يريد أن تحدث حالة من عدم الاستقرار، سواء داخل غرفة الملابس أو على «المستطيل الأخضر».

والمعروف أن بوجبا الذي لا يرتبط حالياً بأي نادٍ، سيكون متاحاً اعتباراً من مارس المقبل، عندما تنتهي عقوبة الإيقاف التي يقضيها بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات، وتم تخفيضها من 4 سنوات إلى 18 شهراً فقط.

وكانت إدارة مارسيليا أبدت مؤخراً، على لسان مديرها الرياضي مهدي بن عطية، اهتمامها ببطل العالم المُتوج بمونديال روسيا 2018، وأعربت عن رغبتها في الحصول على خدماته، بمجرد رفع الإيقاف عنه، ولكن المدير الفني الإيطالي يرفض ذلك، وخرج للصحفيين بتصريحات يؤكد فيها أنه لا يريد بوجبا في فريقه، مع اعترافه بأنه نجم كبير، ويمثل إضافة لأي فريق، ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يريد حدوث «بلبلة» داخل الفريق، أو أي تأثير سلبي على خططه وتكتيكاته وتوظيفه للاعبين.

وهكذا يستبعد دي زيربي أي أمل في ضم بوجبا إلى مارسيليا هذا الموسم، باعتباره لاعباً حراً يمكن التعاقد معه في أي وقت من الموسم، لكونه غير مرتبط بأي نادٍ، وبالتالي حراً في التعاقد مع أي فريق، بعيداً عن مواعيد غلق سوق الانتقالات شتوية أو صيفية.

وأضاف دي زيربي: توازن «غرفة الملابس» أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن المساس بالوضع الحالي داخلها، ولن أسمح لأحد أن يزعزع استقرار الفريق بقدومه في منتصف الموسم، طالما كنت أنا المدرب.

وقال: بوجبا لاعب كبير، ولكن ينبغي أن نفهم أين يمكننا استخدامه، عندما يصبح متاحاً للعب، وما هو الدور الذي يقوم به وفي أي مركز يلعب.

واختتم ديزيربي تصريحاته بقوله: كلما كان هناك أبطال ونجوم كثيرون في الفريق، كلما زادت سعادتي، ولكن ضم بوجبا الآن ليس وارداً، وربما يتغير الحال بعد ذلك، أما الآن فلن يحدث، ونحن اتخذنا هذا القرار لأسباب عدة وعوامل مختلفة، ولسنا بصدد الحديث عنها تفصيلاً.