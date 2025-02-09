«الإمارات للدراجات» يتصدر سباق «فولتا فالينسيانا»

أبوظبي (الاتحاد)

واصل النجم البرتغالي، جواو ألميدا، وفريق «الإمارات - إكس أر جي» تألقهما في سباق فولتا فالينسيانا، حيث تصدّر الفريق الترتيب العام بعد المرحلة الثالثة في إسبانيا، واختتم ألميدا السباق في المركز الثالث بفارق 10 ثوانٍ خلف الفائز إيفان روميو من فريق «موفيستار»، وهو ما ضمن له القميص الأصفر قبل يومين من الختام.

بدأت المرحلة من بلدة ألجيميسي، التي تعرضت لفيضانات كارثية في أكتوبر الماضي، حيث انضم فريق «الإمارات- إكس آر جي» إلى زملائهم في المجموعة لتقديم لفتة تكريمية لضحايا الكارثة، وقد حظيت هذه اللفتة بتقدير واسع، مع تصفيق الجماهير دعماً لجهود الإغاثة الإنسانية.



وفي ظل تصدّر فريق «البحرين فيكتوريوس» المجموعة، تولى كل من إيفو أوليفيرا، جوليوس يوهانسن، وفيليبو بارونسيني، مهمة تأمين موقع جيد لدراجي فريق الإمارات الصاعدين على التلة استعداداً للهجوم في المراحل الحاسمة.

وكان ألميدا، الذي بدأ اليوم متأخراً بثانيتين فقط في الترتيب العام، مدركاً تماماً لحتمية البقاء في قمة التركيز، خاصة بعد سقوط المتصدر السابق ماتياس فاتشيك من فريق «ليدل-تريك» في حادث مبكر، وأظهر ألميدا وهو محاط بزملائه بافيل سيفاكوف، براندون ماكنولتي، وفيليكس جروسشارتنر، قوة هجومية متميزة في النصف الثاني من المرحلة.

وقبل نهاية السباق بنحو 25 كيلومتراً، قاد سيفاكوف هجوماً قوياً، ما أدى إلى تقليص المجموعة وإقصاء فاتشيك من الصدارة، ومع اقتراب القميص الأصفر من ألميدا، كان عليه وعلى ماكنولتي مراقبة أي محاولات هجوم من المنافسين الرئيسيين، وفي الأمتار الأخيرة، انطلق إيفان روميو من فريق «موفيستار» محققاً انتصاراً منفرداً بفارق ضئيل بلغ 10 ثوانٍ أمام بويتراجو وألميدا، الذي قدّم أداءً قوياً مكّنه من انتزاع صدارة الترتيب العام بفارق ثانيتين، ليتوشح بالقميص الأصفر للمرة الأولى في عام 2025.

وقال ألميدا: «أعتقد أننا قدمنا أداءً قوياً، واستحققنا التوشح بالقميص الأصفر، لم تكن المرحلة شاقة بشكل عام، لكننا بذلنا أقصى ما لدينا لضمان تحقيق هذه النتيجة، زملائي في الفريق كانوا على أعلى مستوى، كما هو الحال دائماً، وتمكنا من اقتناص الثواني الحاسمة للحفاظ على تقدمنا أمام المنافسين، كنا ندرك مسبقاً أن الهجمات ستأتي في الأمتار الأخيرة، لذا كان علينا التعامل بحكمة وتنفيذ الاستراتيجية المثلى دون استنزاف طاقتنا بالكامل، الآن، يتوجب علينا التركيز على كل ثانية متبقية».