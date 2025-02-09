إيفيتش: المزيد من العمل والجهد لإعادة العين إلى مستواه



معتز الشامي (أبوظبي)



وضع الجهاز الفني للعين بقيادة فلاديمير إيفيتش يده على نقاط الضعف في أداء الفريق، بعد أول مباراة يقود فيها «الزعيم»، عقب تكليفه بالمهمة خلفاً للبرتغالي جارديم الذي انتقل إلى الدوري البرازيلي.

وحقق العين الفوز على ضيفه البطائح 2-1، ضمن «الجولة الـ15»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، في مباراة مثيرة وحافلة بالتحديات والأداء التكتيكي، واعترف إيفيتش بتميز أداء المنافس بقيادة فرهاد مجيدي.

وقال إيفيتش: «أهنئ العين على الفوز، والبطائح الذي صنع العديد من الفرص، ورجحت كفتنا لأننا نملك الرغبة، ونجحنا في ترجمة الفرص التي أتيحت لنا، وتوليت المهمة منذ 3 أيام، وخلال الفترة البسيطة لاحظت بعض الأمور التي تحتاج إلى تصحيح، وأعرف أن العين وجماهيره لا يقبلون إلا بالصدارة، ومن أجل ذلك علينا القيام بالمزيد من العمل والجهد، لإعادة بطل آسيا إلى مساره الطبيعي.

وشدد إيفيتش على أنه لا مجال للتفكير في صفقات جديدة، في ظل الوفرة الحالية في اللاعبين، وبالتالي يمنح الفرصة للجميع، حتى يستطيع تقييم العناصر التي تشارك مع الفريق، وقال «⁠لاعبو العين هم أبطال آسيا قبل 6 أشهر، ولذلك أريد مشاهدتهم المباريات والتدريبات، والجميع يحصل على فرصته لإثبات ما لديه».

وشهدت المباراة تفوق البطائح هجومياً رغم خسارته، حيث سدد 14 مرة، منها 7 من داخل المنطقة، و4 على المرمى، مقابل 10 تسديدات للعين، منها 7 داخل المنطقة، ومرتان على المرمى، ووصل استحواذ العين إلى 60.2% مقابل 38.8% للبطائح.