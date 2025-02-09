الإثنين 10 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيفيتش: المزيد من العمل والجهد لإعادة العين إلى مستواه

إيفيتش: المزيد من العمل والجهد لإعادة العين إلى مستواه
9 فبراير 2025 14:21

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«تراجع مستمر» لتأثير البدلاء في «أدنوك للمحترفين»!
حديقة الحيوانات بالعين تحتفي بـ «يوم البيئة الوطني»


وضع الجهاز الفني للعين بقيادة فلاديمير إيفيتش يده على نقاط الضعف في أداء الفريق، بعد أول مباراة يقود فيها «الزعيم»، عقب تكليفه بالمهمة خلفاً للبرتغالي جارديم الذي انتقل إلى الدوري البرازيلي.
وحقق العين الفوز على ضيفه البطائح 2-1، ضمن «الجولة الـ15»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، في مباراة مثيرة وحافلة بالتحديات والأداء التكتيكي، واعترف إيفيتش بتميز أداء المنافس بقيادة فرهاد مجيدي.
وقال إيفيتش: «أهنئ العين على الفوز، والبطائح الذي صنع العديد من الفرص، ورجحت كفتنا لأننا نملك الرغبة، ونجحنا في ترجمة الفرص التي أتيحت لنا، وتوليت المهمة منذ 3 أيام، وخلال الفترة البسيطة لاحظت بعض الأمور التي تحتاج إلى تصحيح، وأعرف أن العين وجماهيره لا يقبلون إلا بالصدارة، ومن أجل ذلك علينا القيام بالمزيد من العمل والجهد، لإعادة بطل آسيا إلى مساره الطبيعي.
وشدد إيفيتش على أنه لا مجال للتفكير في صفقات جديدة، في ظل الوفرة الحالية في اللاعبين، وبالتالي يمنح الفرصة للجميع، حتى يستطيع تقييم العناصر التي تشارك مع الفريق، وقال «⁠لاعبو العين هم أبطال آسيا قبل 6 أشهر، ولذلك أريد مشاهدتهم المباريات والتدريبات، والجميع يحصل على فرصته لإثبات ما لديه».
وشهدت المباراة تفوق البطائح هجومياً رغم خسارته، حيث سدد 14 مرة، منها 7 من داخل المنطقة، و4 على المرمى، مقابل 10 تسديدات للعين، منها 7 داخل المنطقة، ومرتان على المرمى، ووصل استحواذ العين إلى 60.2% مقابل 38.8% للبطائح.

 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
البطائح
إيفيتش
ليوناردو جارديم
البرازيل
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
فرع لشركة دو التابعة لـ«الإمارات للاتصالات المتكاملة»
اقتصاد
2.5 مليار درهم صافي أرباح «دو» بنمو 49.1%
اليوم 21:25
برشلونة يُلاحق «200 هدف» وأكثر من 13 «نتيجة قياسية»!
الرياضة
برشلونة يُلاحق «200 هدف» وأكثر من 13 «نتيجة قياسية»!
اليوم 21:09
«مجلس الحكماء» بالتنمية الأسرية يحيي التراث الإماراتي بـ«قصر الحصن»
الترفيه
«مجلس الحكماء» بالتنمية الأسرية يحيي التراث الإماراتي بـ«قصر الحصن»
اليوم 21:00
مركز الشباب العربي يطلق تقرير «تنافسية الشباب العربي»
علوم الدار
مركز الشباب العربي يطلق تقرير «تنافسية الشباب العربي»
اليوم 20:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©