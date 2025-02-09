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الرياضة

5 ميداليات لـ «شراع الإمارات» في قطر

5 ميداليات لـ «شراع الإمارات» في قطر
9 فبراير 2025 15:00

الدوحة (الاتحاد)
أحرز منتخبنا الوطني للشراع الحديث، 5 ميداليات، مع ختام منافسات بطولة قطر الدولية - «أوبتمست 2025»، والتي أقيمت على مدار أربعة أيام متتالية بمشاركة 52 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 11 منتخباً.
ونال بطلنا حمد المهيري المركز الأول في فئة (8 سنوات)، حاصداً جائزة اللاعب الصاعد، بعد مشاركته كأصغر منافس في بطولة قطر الدولية، وتألقت لاعبة منتخبنا الوطني كورنيليا باجاك (10 سنوات)، التي أحرزت ميداليتين، الأولى ذهبية الفتيات، والثانية برونزية تحت 12 سنة.
ونجح نجم منتخبنا الوطني بطل العرب خليفة الرميثي (11 سنة) في الحصول على ميداليتين فضيتين، الأولى فضية الترتيب العام، والثانية الميدالية الفضية في منافسات تحت 12 سنة.
تابع منافسات البطولة وشهد مراسم التتويج محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، وخالد محمد سلطان العويس، رئيس اللجنة الفنية.
وحرص محمد عبدالله العبيدلي على الإشادة بالنتائج الباهرة لمنتخبنا الوطني، الذي خطف الأضواء في بطولة قطر الدولية للشراع الحديث أوبتمست من بين 11 منتخباً، مشيراً إلى أن هذه النتائج تأتي امتداداً للنجاحات المتميزة لمنتخباتنا الوطنية خارجياً، مشيداً بالدعم المتواصل من الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس الاتحاد.
كما هنأ العبيدلي أعضاء بعثة المنتخب على الظهور المشرف، مقدماً التهنئة أيضاً إلى نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي زوارق شاطئ دبي، والطاقم الفني الذي أشرف على مشاركة المنتخب وضم المدربين زهير لباط المدير الفني وألبير تارهان.

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