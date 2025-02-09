النني.. «أداء استثنائي» مع الجزيرة



معتز الشامي (أبوظبي)



واصل الدولي المصري محمد النني أداءه المتميز مع الجزيرة في «دوري أدنوك للمحترفين»، خاصة بعد عودته من الإصابة منذ ديسمبر الماضي، ليتحسن مستوى الفريق الذي ارتقى إلى مراكز متقدمة.

وقدّم النني أداءً استثنائياً في جميع البطولات، وتميز بقدرته على اللعب في مراكز متعددة، حيث تألق في «الوسط مدافع»، وبرز في «قلب الدفاع»، خاصة في ظل غياب بعض المدافعين الأساسيين بسبب الإصابات أو الإيقافات.

وأجاد النني في «قلب الدفاع» الذي وضعه فيه المدرب الحسين عموته، مما جعل جماهير الجزيرة تشيد بأدائه في هذا المركز، نظراً لدقة تمركزه وتوقعاته لمعظم هجمات المنافسين.

وفي مركز الوسط، أظهر النني مهاراته في التحكم بإيقاع اللعب، وتوزيع الكرات بدقة، وقطع هجمات المنافسين بفعالية، مما ساعد الفريق على الحفاظ على تماسكه الدفاعي، والتنوع في الأدوار يعكس مرونته التكتيكية وقدرته على التكيف مع متطلبات الفريق.

وكشفت الإحصائيات عن مدى تأثيره الكبير داخل الملعب، حيث لمس النني الكرة 902 مرة، ليحتل المركز التاسع بين لاعبي الدوري، بينما جاء خامساً في دقة التمرير، بعد إكماله 696 تمريرة صحيحة.

كما تميز النني بتمريراته الطويلة، حيث نجح في إرسال 43 كرة طويلة ساعدت فريقه في بناء الهجمات من الخلف، ليؤكد من جديد قيمته لاعباً صاحب خبرة كبيرة وتأثير واضح على أداء «فخر أبوظبي».