منتخب التزلج يختتم المشاركة في «الآسيوية الشتوية» الثلاثاء

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم منتخبنا الوطني للتزلج مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، المقامة حالياً في هاربين بالصين، بفئة التزلج المتعرج، بمشاركة 59 لاعباً من 22 دولة، حيث حقق أليكس استريدج المركز الـ17 بزمن قدره 1:43.80 دقيقة، كما حلّ اللاعب عبدالله البلوشي بالمركز الـ 36 بزمن قدره 2:15.78 دقيقة، وذلك من إجمالي جولتين، فيما لم يكمل حسن الفردان المنافسات، واختتم مشاركته من الجولة الأولى.

وتوّج الياباني أوياما نوريوكي بذهبية المركز الأول في مسابقة التزلج المتعرج، فيما فاز الكوري الجنوبي جونج دونجهيون بالميدالية الفضية، وفاز كامادا أورو بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويختتم منتخبنا الوطني للرياضات الشتوية بعد غدٍ الثلاثاء مشاركته في النسخة التاسعة من دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بهاربين، حيث يخوض كل من عبدالله الرشيد، وسلطان الكندي منافسات رياضة التزلج الحر.

والتقى هامل القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، ببعثة المنتخب الوطني قبل انطلاق المنافسات، مثنياً على أدائهم المتميز وروحهم العالية وحرصهم على تمثيل وطنهم بأفضل صورة ممكنة في هذا المحفل القاري الكبير.